Los médicos de Puebla dan un ultimátum a Sanidad ante la falta de personal

Los profesionales de la Sanidad pública de Sanabria toman la delantera en las protestas por la falta de personal para atender a todos los pacientes de la comarca. La práctica totalidad de los médicos de la Zona Básica de Salud de Puebla han dirigido escritos individuales para dar un ultimátum a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora. En una de esas misivas, una doctora exige "que se tomen medidas antes de que los profesionales nos veamos obligados a rescindir nuestros contratos buscando mejores condiciones laborales en otros ámbitos del sistema laboral de Salud".

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública hizo público ayer este paso adelante de los facultativos, quienes este verano han soportado una carga de trabajo "excesiva" derivada de los recortes de recursos humanos. En los últimos meses, el Centro de Salud de Puebla ha perdido un médico de equipo y tres de área (los encargados de cubrir bajas y guardias). En total queda un equipo de nueve médicos y uno más de área para una población empadronada de casi 5.600 personas repartidas en 10 consultorios.

En la misiva dirigida al gerente Francisco Montes Villameriel, la médica pone de relieve que durante el verano "solo dos facultativos han realizado hasta 12 guardias al mes" y no se pudieron cubrir las ausencias por los descansos posteriores a la guardia. La sobrecarga de trabajo también se hizo patente en las consultas de los pueblos. En algunas ocasiones no se han cubierto las ausencias por vacaciones; en otras, los médicos han tenido que ejercer labores de enfermería ante la falta de estos profesionales. "El personal médico asignado a la Zona Básica de Sanabria no es el suficiente para cubrir la asistencia sanitaria, salvo que los pocos médicos que quedamos en la misma la asumamos con un desgaste personal y familiar tremendo", lamenta esta doctora cuya identidad no fue revelada para proteger su intimidad. La remitente recuerda también que durante las coberturas por ausencias se han visto obligados a atender igualmente los avisos de emergencias. En ese sentido, denuncia la carga de responsabilidad ante "una gestión que no garantiza la atención en condiciones optimas" y denuncia la posibilidad de que "la precariedad" pueda ponerla en riesgo como profesional.

A las condiciones típicas del verano, cuando coincide el aumento de la población con las vacaciones de los facultativos, este año se ha sumado la huelga de los médicos interinos. Aunque ningún miembro del equipo de Puebla secundó las movilizaciones, se estableció la obligación de que dos médicos permanecieran en el Centro de Salud sin poder atender sus demarcaciones. Durante los 20 días que duraron los paros -del 1 al 20 de agosto- solo hubo cinco médicos disponibles para atender los nueve consultorios de la zona circundante a Puebla.

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora quiere respaldar el ultimátum lanzado por los médicos de Sanabria con un documento dirigido al Procurador del Común al que podrán sumarse los alcaldes de la zona y los vecinos de los respectivos pueblos. El portavoz del Movimiento, Jerónimo Cantuche, acusó a la Consejería de Sanidad de "estar buscando un argumento para eliminar profesionales sanitarios". También reclamó tomar soluciones alternativas como ampliar las plazas vía MIR para atender la asistencia necesaria y la demanda de los médicos.