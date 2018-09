La Zona de Salud de Puebla perderá a dos médicos sin previsión de sustitución

Sanabria sigue padeciendo la disminución de médicos que atienden las consultas de los pueblos de la comarca. La Zona de Salud de Puebla va a perder a dos facultativos que, por el momento, no está previsto que sean sustituidos por otros profesionales.

La demarcación que se va a ver afectada por esta nueva contingencia es la que atiende las consultas de El Puente, Galende, Ilanes, Rabanillo, Cubelo y Pedrezales. La doctora encargada de esta zona, que se encontraba en comisión de servicios, ha sido reclamada por su centro de destino y se verá obligada a regresar a León. El Centro de Salud se quedará por tanto con 9 médicos. El alcalde de Puebla y miembro del Consejo de Salud, José Fernández Blanco, apuntó ayer a este diario que su trabajo lo acumulará otro médico del Centro de Salud "o se dejará de pasar consulta en esos pueblos".

Las reacciones no se han hecho esperar y el alcalde de Galende, José Manuel Prieto, ya ha anunciado movilizaciones si finalmente no se cubre ese puesto. "Sabemos que los médicos lo están pasando mal y vamos a luchar hasta el final. No se puede permitir que tengamos que ir hasta Puebla para recibir asistencia médica", denunció ayer Prieto.

La situación del Centro de Salud de Puebla se puede agravar más si cabe con la pérdida de uno de los dos médicos de área que se mantenían vinculados al Centro. Estos profesionales son los encargados de suplir las ausencias de otros compañeros, además de las bajas y guardias. Los médicos de área se han vuelto fundamentales para el sistema de salud por su versatilidad. El Centro de Salud cuenta con un turno de guardia diario de 3 de la tarde a 9 de la mañana que precisa la presencia de dos médicos y dos enfermeros. Cabe recordar que los médicos tienen un cupo máximo de horas de guardia que no pueden sobrepasar por lo que ya se han dado casos de odontólogos y médicos gestores de Zamora que han tenido que acudir a Puebla para cubrir esas guardias, según apuntó Fernández Blanco.

El alcalde de Puebla calificó de "desastre" la planificación sanitaria en el medio rural. Por este motivo pidió la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y del gerente de la Asistencia Sanitaria, Francisco Montes.