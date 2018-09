Villanueva de las Peras se suma a la lista de pueblos con cortes de teléfono

Continúa el goteo de pueblos que sufren cortes en servicios tan esenciales como es el teléfono. El último en sumarse a esta lamentable lista es el municipio de Villanueva de las Peras. La localidad cuenta ya cinco días sin servicio de teléfono fijo, aunque sí mantiene activa la red móvil. El problema es que buena parte de los 83 habitantes que hay censados en Villanueva cuentan con una edad avanzada y, en muchos casos carecen de teléfono móvil. En estos casos el teléfono fijo supone el recurso más habitual para comunicarse con familiares o con el médico en situaciones de emergencia.

Domingo García reside en Madrid pero sus padres siguen viviendo en Villanueva y ha reclamado el arreglo de la conexión a la empresa Telefónica. Según contó García a este diario, desde la compañía aseguran que el problema está en vías de solucionarse, pero no aclaran cuándo podrá restablecerse el servicio. "No puedo entender cómo en Madrid te solucionan un problema particular en 15 minutos y un pueblo entero puede estar incomunicado durante días", lamenta García.

Cerezal de Aliste es otro de los pueblos que ha estado incomunicado esta semana por la falta de teléfono. La semana pasada fue Muelas del Pan la que se quedó sin poder ver algunos canales de televisión por un problema en el repetidor.