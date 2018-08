Trabajadoras de Ayuda a Domicilio denuncian retrasos en las nóminas de julio

El colectivo de Ayuda a Domicilio de la comarca pidió que se paguen los retrasos a las trabajadoras, que no han cobrado el mes de julio, dejando en una situación precaria a muchas de las afectadas. El pasado 6 de julio, la Diputación adjudicó el contrato del servicio de ayuda a domicilio de la provincia de Zamora a la empresa Sanivida por un importe de 15,59 euros la hora total, que representa casi 7.000.000 euros anuales. Unos 1800 usuarios se benefician de esta prestación que da trabajo en la provincia de Zamora a unas 400 trabajadoras

Las trabajadoras afirman que a fecha de 24 de agosto de 2018 "tiene sin pagar el sueldo del mes de julio a muchas trabajadoras . Y más de la mitad con las nóminas mal cobradas, mal hechas o faltan conceptos como el de antigüedad, etc.". Las trabajadoras cobran al mes una media de 500 euros. En el momento que dejan de percibir un mes de salario "te hunde", señalan. El sistema de comunicación con la empresa es a través de teléfono móvil con centralita, pero no son capaces de contar con sus superiores inmediatos "o no te lo cogen o te lo coge otra compañera que no es la coordinadora".