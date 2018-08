El Zangarrón tiene alma de papel

Foto C. P.

Ha costado años, mil ideas, cien proyectos, alguna discusión, en fin, lo que siempre ocurre con las cosas importantes, que echan escamas y aristas. Cuesta encajarlas, pero cuando se consigue meterlas en rodera, el disfrute es mayor. Así ha sucedido con el Museo del Zangarrón de Sanzoles. Está aquí, es una realidad. Luce en lo que fue escuela de párvulos y hoy será inaugurado. Tachín, tachín.

La iniciativa es vieja, pero ha ido cambiando, adaptándose a los tiempos y, desde luego, al edificio que le da cobijo. El Centro de Interpretación del Zangarrón nace bajo la filosofía de convertirse en un templo de la memoria del pueblo, de concitar recuerdos y vida. Será un "campovivo", donde vecinos, naturales y visitantes podrán hurgar en las mascaradas, buscar explicaciones donde, seguramente, no las hay.

¿Quién ha hecho posible el Museo que hoy se inaugura? El pueblo, porque de alguna manera todos los vecinos han colaborado: manteniendo la función a lo largo de cientos de años, protagonizando la fiesta desde dentro, siendo zangarrones o danzantes, o corredores con cencerros, o público que arropa el recorrido del Zangarrón, prestando el marco, viviendo con intensidad la celebración sin dejar que en los momentos difíciles se despeñara por la gatera del olvido.

Los vecinos han sabido espalancar la fiesta, hacer esparavanes, abrir ventanas para que desde fuera se vieran sus flecos, dejándose influir por su espíritu benefactor y transmitiéndolo. No hay nada en este pueblo de Tierra del Vino que atraiga tanto, ni siquiera el vino. El Zangarrón es el emblema, la bandera de Sanzoles, el símbolo que le da personalidad y hace sentirse importantes a los vecinos en el exterior.

El Ayuntamiento ha hecho lo que se le suponía, aportar fondos y empujar en una sola dirección. La Asociación Amigos del Zangarrón se ha vaciado en la búsqueda de elementos que ahora están en el museo. Sus directivos y algunos socios han pateado casa por casa buscando la foto más significativa, el recuerdo escondido, cualquier elemento que sirva para engrandecer la celebración.

El Museo que esta tarde se inaugura supone la culminación de un sueño. Perdón, no es un museo ni un centro de interpretación, lo que hoy se abre es una caja con recuerdos que emocionan y que, con el tiempo, van a servir de seña de identidad del pasado festivo del pueblo. Ahí están todos, estamos todos, prendidos en la niebla del tiempo. Padres, abuelos? (y los bisabuelos no están porque entonces la fotografía todavía no había llegado a los pueblos). Es un logro colectivo, aunque el mérito lo tengan unos pocos (y pocas) que se agarraron a la idea desde que era bebé. Y la educaron y la han hecho posible. Enhorabuena.

Maniquíes con los distintos atuendos usados por el Zangarrón, útiles de la fiesta como cencerros, espadas, capotes, leguis? fotografías, muchas imágenes de los protagonistas de esta mascarada que ya debería ser fiesta de interés nacional, porque méritos le sobran, relación de mozos que han encarnado la figura central de la función, cuadros alusivos, esculturas, fetiches que guardan mil secretos y mil sudores, explicaciones varias, poemas, la parafernalia del alma que envuelve esta manifestación atávica. Todo está en el museo.

La inauguración no podía estar mejor aderezada. Danzantes de Venialbo y de Sanzoles, al ritmo de flauta y tambor, escenificarán el Baile del Niño. Cada pueblo a su manera, todos siguiendo un ritmo ancestral que lleva en la barriga el respirar de las legiones romanas, la sombra de los sones tribales. Está también programada una ceremonia para oficiar el hermanamiento entre Venialbo y Sanzoles. Dos hermanos que se hermanan. El objetivo, muy loable y difícil, pero posible: lograr la declaración de este baile como patrimonio de la humanidad. Ahí es nada. Ahí es todo.