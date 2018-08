Blanca Barthe presenta en El Puente su primer libro "De suelta a santa"

La joven escritora madrileña Blanca Barthe Ramos (Madrid, 1996) firmó este jueves ejemplares de su primer libro "De suelta a santa", de la editorial Círculo Rojo, dentro de las actividades del mercadillo "Pop Up" organizadas por la "influencer" sanabresa @annblanbe en la Tosta Sanabresa, de El Puente de Sanabria.

Es su primera publicación pero no su primera obra literaria, ya que con 15 años comenzó a escribir. Su primer libro de narración más personal no vio la luz y decidió esperar a tener un libro con más tirón entre los lectores jóvenes y "con moraleja". A primera vista "habrá quien catalogue el libro de machista porque trata de una chica a la que le gusta salir y estar con chicos".

En la vida de la protagonista aparece un chico y todo cambia porque "influye decisivamente en su vida, una vida en la que ella no es feliz", argumenta la escritora. La obra refleja la noche madrileña y va dirigido al lector joven, un público que no lee y está habituado a la inmediatez, la celeridad y las prisas del móvil. Blanca Barthe ha prescindido por eso de hacer largas descripciones y regalar más acción "todo el tiempo están sucediendo cosas". Para Barthe no ha pasado desapercibido un encasillamiento preocupante de la mujer y una tendencia a juzgar las decisiones que se toman de manera libre.