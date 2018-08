El flamenco "coloniza" la provincia

Debe ser que el flamenco está agarrado a una raíz que nació en la Castilla más seminal. O que está pegado al ámbito rural, del que proceden la mayoría de cantaores y tocaores (los bailaores menos). O que sus letras, quejío y sonanta hurgan más en quien vive en contacto con la naturaleza que en quien reside entre el humo de las ciudades. Sea como fuere, lo cierto es que el jondo ha entrado con fuerza en los programas festivos de la provincia y parece que se va a quedar porque las fiestas que vienen también llevan el jondo en sus carnes. Sanzoles, el domingo, pone la guinda con un cartel de excepción: Manuela Cordero y Antonio Mejías, al cante, y el genial Antonio Carrión, al toque.

Decenas de pueblos han incluido en sus programas actuaciones flamencas y hasta sesudas conferencias sobre el tema. Alguien se sonrió cuando Antonio Mairena, en un acto organizado por la peña Amigos del Cante, definió hace años a Zamora como la Andalucía del Norte, hoy tendría que alabar la clarividencia del sevillano. Tenía razón.

Seguramente el fenómeno de la ubicuidad del flamenco en Zamora tiene mucho que ver con la irrupción de un grupo de cantaores y tocaores de la provincia: Soledad Luna, Carrasco de Venialbo, Eva Valle, Luis González Puga, Antonio Regalado, Miguel "El Churre", Ángel Hernández... y un rosario más de aficionados y aficionadas que se han tirado al ruedo con fuerza... y con arte. También a la labor de la peña Amigos del Cante que lleva décadas haciendo proselitismo y defendiendo una manifestación artística patrimonio de la humanidad.

Lo cierto es que desde siempre el ámbito rural de la provincia, sobre todo en las comarcas del sur zamorano, ha tenido el flamenco como algo natural y se ejercitaba en bares y bodegas, siempre por lo bajo, para no molestar. Pero ahora, no, ahora el arte ha sacado la cabeza y no quiere esconderse más. Va por ustedes. ¡Si hasta Bamba, un pueblecito de la Tierra del Vino ha tenido este agosto dos veladas flamencas!

Y si lo que ha pasado ya es mucho, lo que queda por venir será aún más. Este domingo, Sanzoles acoge una velada flamenca de postín. El cartel es de campanillas: Manuela Cordero y Antonio Mejías, al cante, y al toque, el gran Antonio Carrión. La actuación dará comienzo a las nueve de la noche en la Plaza Mayor de la localidad de Tierra del Vino. Organiza el Ayuntamiento.

Manuela Cordero ya conoce Zamora y su "afilada" afición al flamenco. Encaja en los gustos de esta tierra porque la cantaora gaditana, con ramas en Huelva y en Sevilla, es puro sentimiento; lo que aquí gusta. Hace del jondo un camino natural y no bordea ningún palo. Entra a saco, pero siempre adornando el decir con una voz sutil, llena de matices que enriquecen el verso y golpean el sentir de los escuchantes.

El cordobés Antonio Mejías nació cantando y ganando premios y premios. Es un privilegiado del jondo, cantaor largo y puro que ya en su primer disco, Amores Ocultos, dejó impronta de su mensaje. Después ha venido todo lo demás: una personalidad flamenca que no para de crecer y que, seguramente, lo va a aupar aún más en los próximos años.

De Antonio Carrión poco se puede decir que no se haya dicho. Es un genio de la sonanta que concita todos los duendes cuando toca y que se ayuda de los dioses para que las seis cuerdas suenen como veinte.