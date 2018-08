Carbajales de Alba agranda la oposición a las macrogranjas porcinas en la provincia

La presión social contra la instalación de macrogranjas porcinas en la provincia se acrecienta. A las plataformas creadas en las comarcas de Tábara y Tierra de Campos se suma ahora la que surge en Carbajales de Alba, donde está proyectada una instalación ganadera de 3.090 cabezas de cebo.

Las dimensiones de la explotación y el "oscurantismo" con el que -denuncian- que el alcalde carbajalino ha gestionado este proyecto han puesto en guardia a vecinos de Carbajales de Alba, que ya han mantenido varias asambleas para "adoptar todas las medidas que sean necesarias con el objetivo de impedir esta invasión de explotaciones indeseables en la provincia de Zamora, a las que se suma ahora la que quieren poner en nuestro pueblo".

Lo manifiesta Luis de Nicolás, portavoz de la plataforma ciudadana de Carbajales, quien no duda en hablar de "indefensión" del pueblo y cuestiona el modo de actuar del máximo representante municipal por "hurtar información a los concejales y a los vecinos".

De Nicolás denuncia que no se expuso en el tablón de anuncios el Bocyl del 12 de julio de 2017 donde se da inicio al procedimiento de la instalación industrial, de forma que "la gente no se enteró y no se dio opción a presentar alegaciones en el plazo establecido". El 12 de julio pasado se hacía pública la declaración de impacto ambiental y se abren las alegaciones a las propiedades colindantes a la granja, una de las cuales es el Ayuntamiento. "A pesar de que es un asunto de gran importancia, el alcalde no vuelve a comunicar nada, se va del pueblo hasta septiembre y cuando vuelva ya no se van a poder presentar alegaciones porque el plazo ha terminado y no ha informado a los concejales ni ha convocado un Pleno. Esto es inaudito, la indefensión es total y estamos ante un hecho muy grave que no va a afectar solo a Carbajales, sino a toda la comarca".

Luis de Nicolas alerta sobre el impacto nocivo de las grandes granjas porcinas, tanto para la ganadería extensiva como las pequeñas explotaciones, el turismo rural o los bienes de los residentes "porque un proyecto de estas características degrada la vida de un pueblos y de una zona".

Anoche la plataforma de Carbajales de Alba celebraba una asamblea con el fin de informar a los vecinos y ver las medidas que se van a tomar. De momento este grupo se sumará a la nueva protesta convocada por la Asociación Pueblos Unidos de la Comarca de Tábara contra las macrogranjas de Pozuelo y Faramontanos,

La protesta tendrá lugar este próximo domingo, 26 de agosto, en la Plaza Mayor de Tábara a partir de las 12:00 horas.

El acto completa las tres movilizaciones previas realizadas por la asociación vecinal a lo largo del verano: dos concentraciones en Pozuelo y Faramontanos y una marcha reivindicativa hasta la balsa de purines de Faramontanos de Tábara, celebrada esta última el pasado 11 de agosto y que aglutinó a "más de 300 vecinos", según los organizadores, de Santa Eulalia, Moreruela, Pozuelo, Faramontanos y Tábara.

La Asociación Pueblos Unidos de la Comarca de Tábara, que se creó el pasado mes de junio y cuenta ya con 230 socios, exige la "paralización" de los proyectos para la construcción de las granjas porcinas de producción industrial en Faramontanos y Pozuelo. La Asociación ha presentado alegaciones contra los proyectos ante la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, y anuncian que la reivindicación se llevará también al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.