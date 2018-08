La Asociación de Empresarios recupera el Día de la Comarca el 1 de septiembre

La Asociación de Empresarios de Sayago recupera este año el Día de la Comarca. Será el 1 de septiembre en su habitual emplazamiento de la Ermita de Gracia, en Villamor de Cadozos, donde los sayagueses están convocados a un día de fiesta "pero también de reivindicación", precisa Isaac Macías, portavoz de la Asociación de Empresarios.

Los organizadores quieren lanzar la voz y llamar la atención sobre las carencias y necesidades de una comarca que arrastra problemas "históricos" como una "deficiencia de inversiones, mejora de carreteras, aunque se ha conseguido la reparación de algunas, o la instalación de fibra óptica y ADSL en todos los pueblos, que necesitamos como el comer" explica Macías Fontanillo.

La Asociación de Empresarios, que en esta nueva etapa vuelve a presidir Jaime Fontanillo, de Muga de Sayago, se propone retomar la bandera de las reivindicaciones y en ese contexto se recupera el Día de la Comarca. Isaac Macías incide en los "casi nulos avances" de reclamaciones como unas nuevas tecnologías a la altura de las necesidades de las empresas. "Sin un buen acceso a Internet, sin cobertura de móviles no podemos funcionar, no se puede emprender un negocio ni mantener lo que tienes y eso no solo no ayuda a asentar población sino que nos invita a irnos".

A ello se suma la desesperante llamada de los vecinos para poder ver la televisión "en condiciones" y unas infraestructuras "dignas". El portavoz de la Asociación de Empresarios admite que "se han reparado algunas carreteras, sobre todo de la Diputación, que eran muy necesarias. Pero hay otras, de imperiosa necesidad". Cita en concreto la "urgente" reparación de la carretera de Bermillo a Fresno de Sayago, "que está impracticable", la raqueta en la CL 527 (de Fermoselle), en el desvío a Cibanal y Formariz; además de la ronda de Fermoselle. Todas ellas de la Junta de Castilla y León.

El Día de la Comarca de Sayago seguirá los cánones de otras ediciones, con una misa en la ermita de Gracia (donde se venera a la patrona de Sayago), el pregón que este año corre a cargo de Jesús Santiago Panero o el nombramiento de "Sayagués ilustre", en este caso se otorga al periodista fermosellano Paulino Guerra Bartolomé. Actuarán a lo largo del día los tamborileros de Fermoselle y Zamora, además de bailes regionales con el grupo "Doña Urraca", exhibición ecuestre y la proyección de la película "La Fragua", de Jesús Villar, para clausurar con una macro-discoteca. Colaboran en la organización la Mancomunidad Sayagua y Caja Rural.