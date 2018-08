Fermoselle eleva la presión para exigir un Centro de Salud con guardia permanente

"Si esto no se arregla, leña, leña leña". El grito de los vecinos de Fermoselle volvió ayer a evidenciar el malestar y la inquietud creciente en el pueblo por lo que consideran una "déficit en la asistencia sanitaria", como vienen denunciando la Plataforma Fermoselle Atrévete. Tras la recogida de firmas y sucesivos actos de protesta, ayer la concentración vecinal llegaba a las mismas puertas del consultorio fermosellano, donde durante toda la tarde y la noche han mantenido viva la protesta con la presencia permanente de vecinos para reclamar un Centro de Salud con guardia médica durante 24 horas.

"No tenemos intención de ocupar el consultorio, pero sí llamar la atención y advertir de que no vamos a parar hasta que consigamos un servicio necesario para nuestro pueblo" expresaba José María Pilo, portavoz de la Plataforma Fermoselle Atrévete. "Con la salud no se juega y no puede ser que este verano, con el incremento de población que tiene Fermoselle, hayamos padecido la carencia de un médico porque estaba en huelga, y es su derecho, sin que la Junta tome medidas".

Como vecinos de un espacio protegido, tanto por el Parque Natural Arribes del Duero como la declaración de Reserva de la Biosfera, los fermosellanos reclaman un trato en igualdad a sus vecinos salmantinos de Aldeadávila de la Ribera, con 1.250 habitantes y atención sanitaria permanente en su Centro de Salud. "No vamos a parar, la gente está muy concienciada y llegaremos hasta donde sea necesario" advierte Pilo.