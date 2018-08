Los diésel y los tontos (cada vez más)

Nos hacen creer que somos más libres que nunca, que redes sociales e Internet en general son la espita que alimenta los vasos comunicantes de la democracia, pero es mentira. Es el juego mayúsculo del te doy un poco, pero te quito un más. Lo que importa es quien controla, el que pone las normas. Ese es el que manda de verdad.

Vivimos en la sociedad más controlada de la historia. Ahora el pensamiento no circula por ríos y afluentes, solo navega por uno, el de la incongruencia. Y por esa gatera vamos todos, cantando al unísono. Si no fuera así no se explica que decisiones que se toman arriba, por los que mandan, salgan adelante sin revueltas, sin algaradas en la calle, sin que nadie diga hasta aquí hemos llegado.

Hay muchas decisiones absurdas, que siempre golpean a los mismos, pero hoy toca escribir de las restricciones a los vehículos diésel en Madrid, Barcelona y otras macrociudades.

Resulta que los vehículos diésel empiezan a ser considerados como una especie en peligro de extinción. De hecho dentro de nada tendrán prohibido circular por las grandes ciudades porque, dicen, contaminan una barbaridad.

Resulta que hace años, administraciones, fábricas, todo el mundo empujó para que los automovilistas compraran vehículos diésel, duraban más, era apostar por el futuro. Unos años después, esos mismos automóviles son los culpables de la contaminación de las ciudades. Toma ya. ¿Y los usuarios, qué? Ahora tendrán que pagar más impuestos y dejar los coches en casa. ¡Pero si compraron lo que les dijeron! Da igual. Ajo y agua.

Es increíble y consecuencia de una sociedad de tontos, que esos expertos que hacen los informes que luego aplican los políticos no se den cuenta de que los problemas de contaminación de las grandes ciudades no son los vehículos diésel, sino que tienen que ver con las grandes aglomeraciones humanas. Que el problema es vivir millones de personas en lugares reducidos.

¡Y aquí, y en las demás provincias de la España interior menos de 20 personas por kilómetro cuadrado!