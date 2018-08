Varios ayuntamientos no han comunicado a los vecinos la prestación del servicio

Los ayuntamientos de Alcañices, Trabazos, Samir de los Caños, Fonfría, Gallegos del Río, San Vicente de la Cabeza, Figueruela de Arriba, Viñas, Rábano, San Vitero, Mahide y Rabanales son los encargados de comunicar a sus vecinos los lugares de entrega y días de recogida, tal y como se acordó por la Asamblea General de Tierras de Aliste, a través de sus alcaldes.

Cada municipio tiene que recoger y reagrupar los voluminosos de su pueblos en uno o dos puntos y encargarse de custodiarlos pues ya se dieron casos en que, si no se custodian, llega un chatarrero y aparte de llevarse lo valioso, hierro y motores, deja un autentico estropicio. Hay que tener en cuenta que el reciclaje de electrodomésticos se hace mediante convenio con una empresa de Palencia y neveras y frigoríficos deben estar íntegros: con sus motores.

A pesar de que el acuerdo se hizo a mediados de junio, -hace ya más de dos meses-, varios ayuntamientos, ya no es que no hayan procedido a recoger los voluminosos, sino que ni siquiera han comunicado a los vecinos que se vayan a recoger. En muchos pueblos los emigrantes suelen hacer coincidir las vacaciones con la celebración de las fiestas patronales y se van tras ellas. De esta manera son muchas las familias que ya no podrán entregarlos.

Un año más el municipio de Trabazos (San Martín del Pedroso, Nuez, Villarino Tras la Sierra y Latedo) está predicando con el ejemplo. Las familias solo tienen que llamar al Ayuntamiento y los propios operarios van a recogerselo a su casa y lo llevan al almacén municipal de Trabazos. El pasado año los mayores caos y mala gestión de recogida, se vivieron en los municipios de Fonfría y Gallegos del Río.