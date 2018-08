Con la proyección del documental "Uno de los nuestros" del director Paco Quintans, el colectivo de bomberos forestales ha querido acercar en las fechas claves del verano, la realidad de esta profesión y de sus profesionales "una familia" a la sociedad. Con el salón de la Juventud de Villardeciervos pleno de público, muchos de los asistentes los propios trabajadores y bomberos forestales, vieron reflejado su día a día en los 76 minutos de metraje proyectados por iniciativa de integrantes de Elif ZULU1. LA proyección contó con su parte solidaria, ya que los donativos recaudados se destinan a la ONG Médicos sin fronteras.

El periodista y naturalista, Joaquín Araujo, define en una de las primeras secuencias del film define el papel de estos trabajadores de cara a la sociedad, como un "servicio público" que entraña un enorme peligro enfocado a que "los árboles sigan en pie" para el disfrute de toda la sociedad.

Con esa premisa de servicio público Paco Quintans recoge testimonios de diferentes expertos, científicos y bomberos forestales que analizan tanto la situación y la reacción de los ecosistemas ante el fuego, como el componente humano que hay detrás de la extinción.

Hay realidades fundamentales para desentrañar la problemática de los incendios, y fundamentalmente el cambio del medio rural en los últimos 40 años, con el abandono de cultivos. La propia tipología de los fuegos ha cambiado como consecuencia de la trasformación de los ecosistemas hasta el punto de que los expertos afirman "que no sabemos a qué nos enfrentamos". Hay situaciones de "fuego extremo" donde las condiciones de topografía y climatología, además del combustible del paisaje, impiden que un incendio se pueda extinguir "ante la incomprensión de la sociedad". La comparación es muy sencilla, cuando hay una riada nadie se mete en medio porque sabe las consecuencias ¿y en un incendio?.

Los bomberos forestales trabajan con el triple de combustibles y en peores condiciones por el manejo del medio rural que hace 40 años, cuando se diseñaron las estrategias de lucha contra los incendios y "no hay plan B".

Los investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas analizan el comportamiento del fuego y la capacidad de regeneración de los ecosistemas, donde no todo es negro. La destrucción de unas especies supone la proliferación de otras, y de manera muy especial en el entorno mediterráneo, donde el paisaje demuestra su capacidad de "resilencia" para recuperarse tras los incendios. Diferentes trabajos de los investigadores del CSIC inciden en que "el fuego genera ecosistemas dinámicos", sin olvidar que es parte de los ecosistemas y que "el bosque tiene la capacidad de adaptarse al fuego". Esa regeneración razonable cuenta ahora con un factor nuevo que es el cambio climático.

Hay frases claves como que la extinción "no es un trabajo individual, es un equipo" o que la sociedad exige cada vez extensiones más grandes de bosques, lo que supone un serio problema para su conservación. El factor humano es el más desconocido en todo el proceso que requiere una preparación técnica y física, pero también sicológica. Un equipo de bomberos forestales es una familia pero no hay formación en la gestión de equipos, y dependen fundamentalmente del liderazgo del jefe de equipo y de su credibilidad ante las personas a su mando, a las que, entre otras cosas, tendrá que velar por su vida. Estos equipos se han forjado fundamentalmente por la experiencia, no porque haya manuales específicos.