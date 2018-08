"Los pozos de Cubillas y Sahú garantizan una autonomía de un millón de litros de agua"

Ch. S.

- En junio y julio el abastecimiento de agua amenazó con convertirse en una auténtica pesadilla. ¿Está controlada la situación?

- Sí. Desde el Ayuntamiento, la Corporación Municipal y yo como alcalde, tenemos muy claro que el suministro de agua domiciliario es un servicio básico y esencial y siempre será nuestra principal prioridad. Trabajamos en ello y agradezco el trabajo de nuestros operarios. No obstante en Alcañices, como en la mayoría de los pueblos, las redes de abastecimiento son en algunos casos muy viejas y tarde o temprano averías y fugas surgirán. Tener agua es un derecho de nuestros vecinos y ofrecérsela un deber del Ayuntamiento. Esa es la realidad y todos, autoridades y familias, debemos contribuir con un uso responsable del agua y no malgastarla en riegos de huertos y jardines.

- ¿Cuales son las infraestructuras y la autonomía de agua para un pueblo tan grande?

-Tenemos distribuido el casco urbano en dos áreas delimitadas por la Plaza Mayor. Alcañices Sur se abastece con el pozo de sondeo de "Sahú" que surte al depósito de "Rabizos" con una capacidad de 700.000 litros. Alcañices Norte recibe el suministro del depósito del "Monte los Llombos" de 450.0000 litros, abastecido por Cubillas: una autonomía de 1.150.000 litros que, de no haber averías, creemos que es suficiente.

- ¿Dónde estuvo el problema originado a finales de primavera y principios de verano?

- Está claro que la bomba del pozo de Cubillas que se quemó el día 27 de julio seguramente no funcionaba bien y no enviaba agua suficiente a Los Llombos. Con la nueva de 25 caballos traída de Barcelona no falla. Las averías también contribuían al problema. Fueron cuarenta y dos días muy complicados.