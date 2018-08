"Las peñas son hospitalarias y en Venialbo nadie es forastero"

Las fiestas de la Asunción y San Roque arrancan esta noche en Venialbo con una gran noche flamenca y continuarán hasta el día 19. El alcalde, Jesús Vara, destaca la hospitalidad de las peñas, que durante estos días abren las puertas de sus bodegas a vecinos y visitantes. Tras once años como regidor, asegura que mantiene intacta la ilusión y muestra su agradecimiento al equipo de Gobierno y a los vecinos que colaboran porque "cuando ves a la gente que trabaja, te dan esa fuerza que te falta en momentos para seguir trabajando".

-¿Qué es lo más destacado de las fiestas?

-Los toros y las verbenas. Venialbo siempre tiene buenas orquestas porque la gente baila y la plaza donde se realizan siempre está llena. Este año como novedad tenemos un encierro más y el más característico es el encierro de la pradera el día 17, al que normalmente asisten 70 caballistas. Desde hace unos años lo hacemos mixto y lo metemos también por las calles.

-¿Qué hace especiales a las fiestas de Venialbo?

-Tenemos la mejor pradera y el mejor encierro que puede verse en toda la provincia y en toda la comarca. La pradera está en una vaguada y puede apreciarse el encierro desde cualquier sitio. Las bodegas y la hospitalidad de las peñas también atraen porque la gente va a compartir un momento con los amigos y con los vecinos de otros pueblos. La gente entra en todas las bodegas y nadie es forastero.

-Además de hospitalaria, la gente de Venialbo también colabora con las fiestas...

-La semana pasada empezamos a instalar las merinas y se hace a prestación personal. Es fundamental porque la gente comparte trabajo, comparte un proyecto y una ilusión, y es fundamental en la vida social de un pueblo. El sábado pasado había más de 35 personas poniendo merinas y eso es una satisfacción para cualquier alcalde.

-¿Cómo se inician hoy las fiestas?

-Iniciamos el programa con la II Gran Noche Flamenca, que el año pasado congregó a 400 aficionados al cante y este año el cartel cuenta con primeras filas. Actúa Carrasco de Venialbo porque queremos darle protagonismo y cada uno tenemos que potenciar lo nuestro. Queremos ser referencia dentro de la provincia del cante flamenco porque estamos en una zona de vino, de toros y de flamenco.

-¿Qué más actividades hay programadas?

-Mañana domingo actúa el grupo Mayalde y después hay actividades durante toda la semana. Tenemos tres parques infantiles, misa el día 15 con repique de campanas y un aperitivo y vino español en el salón municipal de usos múltiples, que este año estrena climatización e insonorización. Hay una cosa muy bonita el día 14, que es un homenaje al Club de Lucha Esparta de Reinosa por su actuación en el rescate a las víctimas de un accidente que hubo en Quintanilla de la Mata entre las que estaba nuestro vecino Horacio Vasallo. El día 15 harán también una exhibición.

-¿Qué festejos taurinos tienen previstos?

-El primer encierro es el día 15 por la noche, el 16 por la tarde es urbano y el 17 por la mañana es el encierro de San Roquito, que es el más característico. Normalmente las fiestas acababan el día 17, pero hemos decidido alargar un día más y que haya otro encierro el sábado 18 por la tarde. Una de las novedades es que vamos a tener dos toros de la ganadería de Agustín Gallego, que es un ganadero de Venialbo, cuyos toros dan mucho juego a los aficionados y a los caballistas.

-¿Las fiestas atraen a mucha gente de fuera?

-Venialbo fue un pueblo que tuvo unos 2.000 habitantes. Emigró mucha gente, por lo que es un pueblo muy extenso, aunque solo tenemos unos 480 censados. En estas fechas llegaremos a 2.000 y en los encierros posiblemente haya 4.000 o 5.000 personas. Hace unos años inauguramos un área ecosanitaria y hay un club de autocaravanistas que nos vienen a visitar y ya está confirmada la asistencia de unas doce o trece familias.

-Después de once años como alcalde, ¿qué valoración hace?

-En once años no he perdido la ilusión. Ha habido momentos mejores y peores, pero tengo la satisfacción de haber trabajado por el pueblo y de poner a Venialbo donde tenía que estar porque hemos creado mucha infraestructura muy importante, como por ejemplo un velatorio, un centro de día y estamos dando en el comedor social unas 34 comidas diarias a la gente mayor. La guardería infantil está funcionando con siete niños y en la escuela hay 21 niños, cuando hace once años había seis o siete. Hemos hecho mucha infraestructura en las escuelas y las hemos acondicionado para que sean atractivas. Hicimos el consultorio médico nuevo y reformas en el Ayuntamiento y el salón municipal. Además, hemos cambiado casi todo el alumbrado público. Nos falta solo una fase y hemos solicitado para ver si el próximo ejercicio podemos finalizar la instalación con microled. Somos el segundo pueblo de toda España que apostamos por el microled hace seis o siete años. También hemos pagado mucho de lo que había pendiente y a día de hoy estamos saneados.

-¿Tienen algún proyecto pendiente antes de que acabe el actual mandato?

-Tenemos varios proyectos, uno de ellos es la piscina municipal, que ya está iniciada. Aunque las previsiones eran que estuviera ya finalizada, nunca te salen las cosas como tú quieres. Ahora ya tenemos aprobado por la Diputación Provincial en el plan municipal de obras una inversión de 50.000 euros. Venialbo emigró, Venialbo viene a sus fiestas y lo que queremos desde el Ayuntamiento es que los hijos del pueblo no solo vengan cuatro o cinco días, sino que vengan al pueblo todo el mes de vacaciones y que Venialbo sea lugar de vacaciones para que funcionen los negocios y se mantengan. Otro de los proyectos que tenemos previstos de inmediato es hacer una pasarela peatonal porque el puente es muy estrecho y aunque nunca ha pasado nada, siempre hay miedo a que pueda haber un accidente porque es muy transitado. El proyecto está aprobado y ya está adjudicada la obra, que va a hacerla la Junta. Desde el Ayuntamiento se ha trabajado y se ha conseguido esta actuación por seguridad vial, que comenzará después de las fiestas.

-También es importante el empleo en el municipio...

-Sí, la mejor política social que estamos haciendo es crear empleo. Hemos tenido en el Ayuntamiento hasta 25 personas trabajando con subvenciones. Hemos tenido tres talleres de formación y empleo, que han creado diez puestos de trabajo cada uno de ellos durante seis meses. En octubre vamos a tener un nuevo programa de formación y empleo.