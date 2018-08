"Nuestros encierros se celebran desde hace cinco siglos y medio"

Félix González Ares lleva once años como alcalde de Villalpando, un tiempo en el que ha realizado una labor de la que asegura sentirse orgulloso. La villa celebra hasta el 19 de agosto las fiestas de San Roque, con los festejos taurinos, con más de cinco siglos y medio de tradición, como los grandes protagonistas. En el programa también hay novedades, como la discomóvil del martes 14 después del pregón y el vermú flamenco del domingo 19 con el grupo Agüita Salá.

-¿Qué sensación tiene después de su larga etapa como alcalde de Villalpando?

-Me siento orgulloso de la labor realizada durante los once años al frente del Consistorio. Me es obligado decir que todo ha sido posible gracias a la mayoría de los equipos que me han venido acompañando desde que tomé posesión por primera vez, independientemente de su sesgo político. Por suerte, en los pueblos, el trabajo por el bien común se encuentra por encima de las siglas de los partidos.

-¿Se pierde ilusión con el tiempo?

-Al contrario. Mantengo la ilusión del primer día. Cada problema que aparece es un nuevo reto para intentar garantizar el bienestar de los villalpandinos y de quienes nos visitan. Aprovecho para invitar a quienes todavía no nos conozca, sean fiestas o no. La historia de la villa y la gastronomía local bien lo merece. Gracias al buen hacer de los empresarios locales contamos con atractivos establecimientos hosteleros.

-En su etapa como alcalde, no todo habrá sido fácil...

-Así es. Me llevo sinsabores y algún que otro desengaño. Pero por encima de todo, y esa es mi recompensa, como dije en el saluda de las fiestas, me llevo el cariño de casi todos mis vecinos. Empleo el "casi" porque resulta imposible contentar a todos, ya que es inevitable que existan intereses contrapuestos.

-¿Cuáles considera que han sido sus logros?

-Estoy satisfecho de los logros alcanzados, entre ellos hacer de Villalpando un lugar más atractivo. Mi preocupación por la limpieza es permanente, casi tanto como por el agua. No ha sido fácil gestionar el agua de la red para que, a pesar de que los requisitos sean más exigentes y de los muchos inconvenientes, haya sido apta para el consumo a lo largo de estos años. Pero gracias a la buena disposición de la Diputación y la labor municipal, la instalación de la estación de tratamiento de agua, cuyas obras se adjudicarán en unos días, solventará definitivamente el problema del agua en Villalpando. Una vez que esté en funcionamiento, lo consideraré como mi principal aportación a la villa y respiraré tranquilo.

-¿Qué antigüedad tienen los encierros de Villalpando?

-Algunos pueblos se jactan de ser sus encierros los más antiguos de España. No voy a entrar en polémica. Me parece muy bien que todos presumamos y defendamos lo nuestro, nuestras costumbres, nuestro pasado, nuestro abolengo, eso demuestra que queremos y nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Podemos presumir de que nuestros encierros se vienen celebrando desde hace más de cinco siglos y medio.

-¿Qué da el colorido a las fiestas de San Roque de Villalpando?

-Está claro que el colorido de las fiestas lo da la participación masiva, pero principalmente la alegre participación de las peñas. En nuestra tierra, como en muchos pueblos de España, los encierros y las capeas son la sal de las fiestas. Podemos tener muchos eventos y de todo tipo, pero si faltasen los toros, se acabaría nuestra semana grande, se acabarían nuestras fiestas de San Roque.

-¿Qué desea a los vecinos de Villalpando para estas fiestas?

-A todos los villalpandinos y villalpandinas les deseo unas muy felices fiestas. Que prime la paz, la alegría y la concordia entre todos. Aunque si tengo que ser sincero, diría que para el alcalde, el mejor día de las fiestas es el día siguiente, siempre que las mismas hayan transcurrido sin incidentes ni accidentes por asta de toro, para el bien de todos.

-Da la sensación por sus palabras de que no va a presentarse a las próximas elecciones...

-Mi intención, en principio y después de doce años, es no volver a presentarme y dar paso a gente nueva, pero se están creando unas circunstancias que me están animando a que me presente nuevamente. Ánimos, ganas y fuerzas tengo como el primer día y cosas pendientes de hacer me quedan muchas.

-¿Qué cosas y proyectos pendientes le gustaría realizar?

-Me gustaría hacer el empedrado de la plaza de San Andrés, el mirador en la torre de San Lorenzo y seguir trabajando y avanzando en la iglesia de Santa María hasta conseguir hacer un auditorio para la villa.