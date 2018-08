"La despoblación solo se frenará creando empleo y una calidad de vida digna en los pueblos"

Chany Sebastián

Jesús María Lorenzo Más es el alcalde de Alcañices, Villa y capital de la comarca alistana que entorno a San Roque y la Virgen de la Asunción celebra unos festejos que acogen cada año a miles de vecinos y visitantes llegados tanto de España como desde Portugal.

- ¿Qué supone para nuestros pueblos alistanos el verano?

- Antaño la época estival eran días de cosecha, de duro trabajo de siega, acarreo, trilla y recogida de la hierba y el cereal. Trabajo duro, de sol a sol, que a la vez unía a las familias y a los pueblos. Luego llegó la emigración y muchos tuvimos que emigrar. Hoy julio y agosto son dos meses donde cada uno de nuestros pueblos recobra la vida, regresan los emigrantes y quienes vivimos en el medio rural podemos disfrutar con alegría de los niños recorriendo las plazas y calles.

- La tercera edad reina en el padrón. ¿Hay solución contra el fenómeno de la despoblación?

- Tenemos que ser realistas: la cosa esta muy mal. Niños, aunque pocos van naciendo, adolescentes y jóvenes los hay, pero tienen que emigrar a estudiar y labrase un futuro, a trabajar, y la mayoría ya no vuelven, no porque no les gustaría, sino porque en el medio rural encontrar trabajo es complicado. Si queremos que los hombres y mujeres de Aliste se queden a vivir en nuestra tierra, muy en particular los matrimonios jóvenes, la única solución es que puedan disfrutar de un a calidad de vida digna y eso sólo se consigue con puestos de trabajo y unas infraestructuras y servicios públicos acordes con las necesidades y los tiempos. Fácil no es, quizás incluso bastante difícil, pero aunando esfuerzos, entre todos, instituciones, empresas, autoridades y vecinos podremos conseguirlo.

- ¿Pueden los ayuntamientos alistanos contribuir al desarrollo rural y al empleo?

- Sin lugar a dudas. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Alcañices hemos apostado este año por por un Taller de Empleo para la recuperación del entorno del río Angueira desde la Villa hasta la frontera con Sao Martinho. Gracias a ello seis personas de 18 a 30 años se forman y trabajan durante seis meses. Es una manera de formar a desempleados, crear trabajo y a la vez mejorar infraestructuras y servicios. También tenemos contratados a varios obreros con ayudas de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León.

- ¿Cómo está la problemática de la peligrosa Nacional 122?

- Por desgracia seguimos a la espera y las cosas no van tan rápido como nos gustaría. La reconversión en autovía debe de ser una prioridad para el Estado, gobierne quien gobierne, así lo defendí y apoye cuando gobernaba mi partido, el PP, y ahora que lo hace el PSOE. Reconvertir la Nacional 122 en autovía no es cuestión de colores políticos, es una necesidad para Aliste y Tras Os Montes.

- ¿Cada vez más trafico y cada vez más y más grave peligro?

- Eso es evidente. Nadie puede negar que la Nacional 122 fue durante muchos años fuente de vida para Alcañices, social y económicamente. Hoy y más desde la apertura del "Túnel de Marao" entre Amarante y Vila Real, es un problema. Es una marea de trailers pasando continuamente. Aliste se ha convertido en la principal puerta de Portugal a Europa y nosotros estamos en medio. El peligro a accidentes es real y quienes más viajamos somos los alistanos y trasmontanos. Nuestras vidas están en peligro. En Alcañices necesitamos un paso de peatones frente al Santuario de la Virgen de la Salud: por algún sitio hay que cruzar.