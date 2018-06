El alcalde de Villanueva del Campo, Manuel Febrero López, se da de baja en el PP

Manuel Valerio Febrero López, alcalde de Villanueva del Campo por el Partido Popular, ha solicitado su baja de esta formación política. El regidor estaba afiliado al partido que han presidido José María Aznar y Mariano Rajoy desde su refundación en 1989, y diez años más tarde sería elegido alcalde de su pueblo.

Febrero López tomó su decisión antes de que prosperara la moción de censura que desalojaría a su partido del Gobierno de la nación, una decisión que comunicó a la dirección provincial del Partido Popular mediante una carta certificada que envió a la sede del PP en la avenida Víctor Gallego de Zamora el pasado 25 de mayo, una decisión "dura y dolorosa, que además he sopesado durante bastante tiempo, es una decisión política e irrevocable, por la cual me siento obligado a dar explicaciones a mis vecinos y quizás más a los que depositaron en mi su confianza", explica el alcalde a la gente de Villanueva del Campo en una carta abierta para todos ellos.

En dicha misiva, el regidor explica que "mi ideología y mi manera de pensar no ha cambiado, he sido y soy de centro-derecha" y añade que "mis relaciones antes y ahora son y serán exquisitas con la presidenta de la Diputación, el delegado territorial de la Junta y el subdelegado del Gobierno", no así con algunos cargos orgánicos del Partido Popular, por lo que se desprende de los dos motivos que esgrime a continuación en su misiva abierta.

El primero de ellos, es "por la marginación y discriminación que ha sufrido Villanueva del Campo con el anterior presidente del Partido Popular de Zamora, don Fernando Martínez Maíllo, al igual que su desprecio hacia mi persona, haciendo que me sienta dolido e impotente por el trato que han recibido el pueblo de Villanueva del Campo y el alcalde".

El segundo motivo de su marcha es "el rumbo que está tomando la política nacional y mi poca sintonía con las actuaciones unilaterales que se han tomado en la provincia" desde la dirección del Partido Popular de Zamora. Añade que "como afiliado que he sido desde el año 1989, no tengo por qué llevar presuntamente una cruz en la espalda que diga "corrupto", ya que después de 19 años de alcalde de Villanueva del Campo no he tenido ningún atisbo de corrupción, ni lo tendré, haciendo que me sienta muy orgulloso de haber sido claro y conciso con el pueblo de Villanueva del Campo". El regidor se despide reiterando a sus convecinos que "si alguno se siente defraudado, me perdone por esta decisión".

Manuel Valerio Febrero López fue elegido alcalde por el Partido Popular por primera vez el 13 de junio de 1999, desbancando a una procuradora autonómica del PSOE, y desde entonces ha renovado su cargo en cada convocatoria electoral municipal consiguiendo un total de cinco mayorías absolutas, en la última de ellas llegando a obtener un 69,32% de los votos emitidos, de lo cual se siente "muy orgulloso y apreciado por los vecinos que depositaron su confianza en mi, al igual que del resto de los vecinos".

La marcha de Febrero López del que ha sido su partido durante los últimos 29 años no significa necesariamente que abandone la política municipal, y puede que busque otra formación desde la que seguir trabajando para Villanueva.

En las dos últimas convocatorias electorales municipales, a la hora de configurar las listas, el Partido Popular fue el que consiguió "arrebatar" más candidatos a sus competidores, sobre todo de Adeiza, pero también de otras formaciones. De esta forma en 2015 consiguieron por la mínima mantener la mayoría absoluta en la Diputación pese a la pérdida de votos sufrida en los municipios más grandes de la provincia, como Zamora, Toro, Benavente o Morales. Del mismo modo, en décadas anteriores, políticos que fueron alcaldes en el mundo rural por la UCD, el CDS y otras formaciones centristas, lo fueron más tarde por el PP. Sin embargo, la caída de su marca en las encuestas a nivel nacional, y el continuo goteo de casos de corrupción que afectan al partido, podrían hacer que se invirtiera esa tendencia y que una parte de los alcaldes y aspirantes que hasta ahora concurrían a las elecciones bajo el paraguas del Partido Popular busquen nuevas siglas en las formaciones emergentes.