Los jinetes vuelven al cordel

Medio centenar de jinetes de toda la comarca participaron ayer en el recorrido por pueblos y vías pecuarias, dentro de los actos de la IV Concentración Ecuestre del Lago de Sanabria y la I Romería del Rocío. Un recorrido que arrancaba pasadas las once y media del día desde El Puente de Sanabria, con un desfile de cabalgaduras por la plaza del Mercado visitando los locales colaboradores con esta marca. El desfile de caballos enjaezados atrajo la atención de los vecinos.

La escuadra montada de lo más variopinta pero con la elegancia de paso de los caballos, completó un corto tramo del cordel Sanabrés de El Puente a Quintana para desviarse por el camino de El Puente a Rabanillo y seguir por antiguos caminos. Ejemplares jóvenes, corceles veteranos, jinetes nuevos, amazonas experimentadas, profesionales que trabajan a diario sobre el caballo y puros apasionados de noble animal compartieron la marcha. El ruido de los motores enmudeció y dio paso al sonido de cascos y voces de arreo.

Parada y fonda en Galende, donde los voluntarios de Cruz Roja cooperaron con la organización del encuentro ecuestre, Asociación Amigos del Caballo, para colaborar en la Operación Kilo y recaudar alimentos para las personas necesitadas. La mesa de recogida de Galende se llenó precisamente con la aportación de los jinetes y acompañantes. En Pedrazales, en la posada de La Andaluza los participantes apuraron el refrigerio y las cabalgaduras tuvieron el último descanso. La lluvia respetó casi hasta el final la caminata cargada de anécdotas, algún resbalón y algunos galopes. Alguno no pudo hacer gala del nuevo caballo, demasiado entero pese a la doma reciente, aunque no fue obstáculo para participar. Los integrantes del grupo Rociero D´Esteros animaron la llegada a Galende, para seguir su actuación en el Lago con las bailaoras y bailaores del grupo de Sevillanas con raigambre sanabresa. La comida no resultó muy campestre al presentarse la lluvia. Hoy está previsto un aperitivo en Los Arenales y una ofrenda floral en el monumento a los fallecidos en Ribadelago, a la una de la tarde, para finalizar con la entrega de premios.