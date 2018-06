Sorpresa en Aulas de Música, donde Galán es uno de los profesores

Integrantes de la la histórica asociación Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes, radicada en Trabazos, no salían ayer de su asombro y mostraban su "sorpresa y malestar", no dando crédito a la noticia del traslado de Héctor Galán Calvo, el cual es uno de los profesores de su escuela de folclore, "una actividad que seguramente se verá obligado a abandonar, pues aunque las clases se imparten los sábados por la tarde Almeida de Sayago queda muy lejos y tendrá que atender a once pueblos", a la vez que esgrimían: "Héctor tiene todo nuestro respeto y apoyo y somos partidarios de que continúe en Aliste como cura y como profesor".