El Movimiento por la Sanidad recuerda que Aliste ya perdió dos enfermeras

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora y la Asociación de Aliste recuerdan que "la reestructuración sanitaria en la Zona Básica de Salud de Aliste ya se ha llevado por delante a dos enfermeras, pasando de 12 a 10", contestando así en una nota de prensa a la reunión del jueves en Zamora entre los alcaldes alistanos y el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, en la que acordaron mantener todo el personal sanitario de la comarca.

Desde el movimiento aseguran que siempre han intentado, "como en otras comarcas, que los alcaldes estuvieran al frente de las peticiones a la Junta para mantener el servicio sanitario en condiciones óptimas y que no se suprimiera ninguna plaza" y que convocaron varias reuniones para unificar esfuerzos y que no se suprimieran esas dos enfermeras. "No lo conseguimos, probablemente porque el delegado territorial, el senador y los alcaldes no habían acordado mantener a todos los profesionales sanitarios", y añaden que "el Movimiento y los vecinos de Fonfría y sus anejos sí logramos evitar la eliminación de la plaza de enfermera de Fonfría que correspondía a la segunda fase de la reestructuración".

Según Carlos Pedrero y Jerónimo Cantuche, portavoces del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, "lo lamentable es que la Delegación Territorial de la Junta en Zamora se preste a este juego cuando hace una semana se ha celebrado el Consejo de Salud de Aliste, que es el órgano establecido donde están representados también los alcaldes y allí nadie hizo ninguna petición expresa relativa ni a profesionales ni a los edificios", a la vez que acusan a los alcaldes de hacer "demagogia y postureo político", pues creen que "saben que ante la falta de médicos de familia no se puede garantizar la cobertura de las plazas que quedan libres, como prueba que la plaza de la Demarcación de San Vitero lleva tiempo sin cubrir y se destina un médico de área que deja de estar en otro sitio". Aun así, dan la bienvenida a los alcaldes "a la futura lucha que se nos avecina: evitar el cierre de los consultorios"

Entre los usuarios alistanos ayer se congratulaban de "los acuerdos entre los alcaldes y la Junta de Castilla y León, porque todo lo que se acordó seré beneficiosos para la comarca", a la vez que les apoyaban y animaban a seguir trabajando y a dar la cara para "mantener una sanidad digna para Aliste y los alistanos". Los vecinos de los pueblos respaldan como prioridad mantener los efectivos sanitarios, médicos y ATS , las consultas médicas y todos los consultorios médicos abiertos. Así mismo se reconocía y apoyaba la labor del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, a la vez, que pedían "a todos y sin excepción: buscar soluciones y no polémicas".