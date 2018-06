La Consejería de Agricultura publica las ayudas a la producción y comercialización

La Consejería de Agricultura y Ganadería publicó el pasado lunes la Orden por la que establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas para la mejora de la producción y comercialización de la miel, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. En la Orden define la explotación apícola, atendiendo al número de colmenas, en profesional si tiene 150 o más, y no profesional si no llega a dicho número. Y de autoconsumo si no supera las 15 colmenas y el producto es destinado al consumo familiar.

Son subvencionables la información y asistencia técnica apícola a los apicultores y organización de apicultores, la lucha contra los agresores y enfermedades de la colmena, la racionalización de la trashumancia, las medidas de apoyo para el análisis de la miel, la repoblación de la cabaña apícola y la mejora de la calidad de los productos apícolas. La cuantía puede llegar hasta el 100%.

La Federación de Asociaciones de Apicultores de Zamora tienen provisto mañana una reunión en San Vitero cuyo contenido no ha trascendido, pero donde se hará una defensa del sector que pretende conviertir la apicultura en una actividad rentable y digna del medio rural.