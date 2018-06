De los 64 pueblos de la Zona de Salud más de la mitad bajará de 50 habitantes en 2023

Castilla y León cuenta en la actualidad con 3.652 Consultorios Médicos de Atención Primaria, lo cual equivale casi a la mitad de todos los que existen en España: alrededor de 10.000. El éxodo rural de los jóvenes hacia las ciudades iniciado en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX ha llevado hacia una despoblación que en la mayoría de los pueblos parece irreversible pues la natalidad ha desaparecido y al no haber niños y jóvenes, -la mayoría de los residentes son jubilados-, no habrá recambio generacional. Entorno a 1.500 de los consultorios se sitúan en pueblos con menos de 50 habitantes, lo cual según la normativa no tendrán derecho a consulta local.

En el caso concreto de la Zona Básica de Salud alistana, con 13 municipios (12 de la Mancomunidad Tierras de Aliste y Pino del Oro) y 62 núcleos de población, el descenso demográfico llevará a que en 2023 más de la mitad de los pueblos bajen del medio centenar, - 18 hay en la actualidad-, más aquellos que ahora tienen 65 o menos. Muy pocos pueblos mantendrán de aquí a cinco años los cien habitantes.

Los datos son escalofriantes, teniendo en cuenta que a estos datos, -el padrón se renueva anualmente-, hay que descontar los fallecidos, una media de 4 a 8 por año y pueblo: Villarino Tras la Sierra (65), Brandilanes (62), Arcillera (61), Puercas (60), Las Torres (60), El Poyo (59), Fradellos (57), Vivinera 56, Santa Ana (55), Latedo (55), San Mamed (54), Boya (53), Mellanes (43), Ribas (42), San Cristóbal (36), Flores (45), Lober (41), Moldones (41), Ufones (34), San Blas (34), Campogrande (29), Riomanzanas (18), Tolilla (18), San Pedro (17), Villarino Manzanas (16), Vega (16), Flechas (11) y Villarino Cebal (3). En la mayoría de casos residentes y cartillas no coinciden pues hay jubilados que regresan al pueblo solo en primavera y verano; y jóvenes empadronados que trabajan y residen fuera.