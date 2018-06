Roban las iglesias de Santa Colomba, Cobreros y San Román

Los vecinos han denunciado el robo, el pasado fin de semana, en las iglesias de Santa Colomba de Sanabria, Cobreros y San Román. El botín fue de 13 euros de Cobreros y porque celebraban fiestas. Los ladrones ocasionaron importantes daños en las puertas de los templos, además de revolver y tirar la ropa de la iglesia y las imágenes, buscando dinero.

Intentaron además robar en la iglesia de Calabor donde provocaron daños cuantiosos en la puerta semiblindada que no lograron abrir. Intentaron también apalancar la puerta de la ermita de San Martín de Terroso, aunque los daños fueron mínimos al ser también semiblindada y con refuerzos.

En un primer momento el intento de robo pasó practicamente desapercibido.

El párroco Fernando García pedía a los feligreses que estuvieran un poco pendientes de los templos, no tanto por evitar los robos sino por avisar con inmediatez para reparar los daños en las puertas. El párroco se lamentaba de estos robos en templos y parroquias «pobres de solemnidad» porque no hay dinero y desde hace tiempo no se deja el dinero ni de colectas ni de cepillos.