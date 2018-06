Ferreras de Abajo declara "non gratos" a los concejales del PSOE

Pleno de ayer en el que los concejales del PP declararon "personas non gratas" a los del PSOE

La Corporación Municipal de Ferreras de Abajo nombraba en la tarde de ayer lunes mediante acuerdo de pleno "personas non gratas", a los dos actuales concejales del PSOE, Eusebio Pazos Rodríguez (de Ferreras de Abajo) y Eutiquio Ubierna Santamaría (de Litos), así como a los concejales socialistas de la Corporación 2011-2015, Ángel Vara Diego y José María Diego Lorenzo. El acuerdo salió adelante con los cinco votos del Partido Popular, que goza de mayoría absoluta, mientras que los dos ediles de la oposición no asistieron a la sesión.

El concejal Leovigildo Santamaría González leyó la propuesta presentada al pleno, que justifica la moción por "el daño causado a la honorabilidad de la institución, de sus representantes, de su personal y lo que es especialmente importante, por el grave daño causado a los vecinos de Ferreras de Abajo y Litos, daño anímico, emocional y económico y por el deterioro de la convivencia y confrontación que entre todos ellos han sembrado". Se refieren a la denuncia puesta por los miembros del PSOE contra el Equipo de Gobierno Local y los funcionarios del Ayuntamiento por prevaricación, que los tribunales han desestimado en primera y segunda instancia.

La proposición contó con los apoyos y votos a favor de los cinco ediles del Partido Popular: Gregorio José San Pedro Fernández (alcalde), Simón García Taboada, Antonio Vara Alonso, y Eduardo Alonso Fernández, que a su vez es presidente de la Junta Administrativa de la Entidad Local Menor de Litos.

Es esta la primera vez en la era democrática, que en la comarca de Aliste, Tábara y Alba, la Corporación Municipal de un Ayuntamiento nombra como personas no gratas a una parte de sus miembros.

En las municipales de mayo de 2015 acudieron a las urnas en Ferreras de Abajo 398 electores, obteniendo el PP 246 votos (62,44%) y cinco ediles y el PSOE 134 (34%) y dos concejales.

Comenzaba el Equipo de Gobierno del PP la exposición de razones y motivos argumentandose sobre los ediles y exediles del PSOE "la labor destructiva que llevan desarrollando desde que comenzó la actual legislatura, amparándose en su condición de concejales y ex -oncejales de la oposición y que les ha llevado a interponer todo tipo de denuncias, querellas y demandas de forma indiscriminada, que abarca prácticamente a todas las actividades, actos y sectores del funcionamiento municipal, con grave riesgo de su actividad normal y potencial colapso, dirigidas contra todo el Equipo de Gobierno Local, secretario-interventor del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, secretaria-interventora de Litos, alguacil del Ayuntamiento y vecinos de Ferreras y Litos, intentando paralizar por todos los medios el funcionamiento municipal, mediante su judicialización, con abuso de la buena fe de todos los vecinos, conscientes del conocido recurso al "denuncia que algo queda" con el único objetivo de desacreditar a todo el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo y de la Entidad Local Menor de Litos", para acto seguido pedir que "si tuvieran la valentía suficiente, el coraje necesarios, dimitirían y se irían a sus casas y dejarían sitio a personas nuevas con mentes libres de tantas ataduras que puedan aportar cosas positivas al conjunto del municipio. Pero esto no ocurrirá, no son de este tipo de personas".

El pleno se celebró con la asistencia de nueve ciudadanos entre el público, dos de ellos concejales socialistas en Tábara y otro era un diputado provincial del mismo partido.