El Recoletas Zamora encara la recta final de la fase regular en la Liga Challenge y lo hace consciente de sus defectos, sus problemas y el camino a seguir para intentar alcanzar el play-off por el ascenso con las máximas garantías. El conjunto naranja ha demostrado ser capaz de realizar un gran juego pero también ha mostrado lagunas importantes a lo largo de sus encuentros en las últimas jornadas. Un problema que intentará corregir de cara a las eliminatorias, comenzando por afrontar el partido frente a Paterna como un duelo de máxima exigencia. Un choque que, como todos, puede ser determinante en un final de liga regular muy abierto.

"En los últimos dos meses somos capaces de tener momentos buenos tanto en defensa como en ataque, haciendo partidos serios, especialmente ante rivales de la zona alta de la tabla, pero también tenemos desconexiones y altibajos. Y, de cara a un play-off y a afrontar un ascenso, no se pueden tener. En eso estamos centrando nuestro día a día, en ser regulares y saber encadenar esfuerzos para que no haya esos momentos malos. El último día, ante Mataró, hicimos 25 minutos muy correctos y luego bajamos. Esperemos que en Paterna nos podamos ir, por lo menos, a tres cuartos muy sólidos, para alargar ese tiempo y llegar a las eliminatorias en el momento adecuado", comentaba un Jacinto Carbajal que no se centra en esos futuros cruces más de lo necesario pues para él, ahora mismo "lo importante es la mejora del equipo". "Eso es lo importante, mejorar. Y lo hacemos enfocados en el partido del sábado, en el que hacer un buen encuentro es la forma de dar pasos hacia delante para lo que viene después. Ganar solidez de cara a esos cruces".

Con el play-off a la vista, las próximas semanas serán determinantes y muchos piensan en que los equipos podrían especular para buscar un cruce más favorable. Una realidad que, sin embargo, no preocupa a Jacinto Carbajal, ya que el técnico asegura que la clasificación está muy ajustada y todavía puede haber cambios que hagan fracasar esas estrategias. "A nivel de lo que hagan los demás, es todo aún demasiado incierto como para tenerlo en cuenta. Hay duelos directos, enfrentamientos duros por varias posiciones... Hay un corte entre octavo y séptimo, pero el resto de posiciones están abiertas. Puedes intentar hacer cábalas pero la situación puede dar una vuelta de pronto, por lo que es mejor centrarse en mejorar y seguir afinando. Luego pasará lo que tenga que pasar", aseguró.

Teniendo en cuenta esa situación, cabría esperar un Recoletas Zamora que buscara ganar todos sus encuentros en busca del mejor cruce, sin pensar en nada más. Sin embargo, para el técnico hay un aspecto más importante que vencer y conseguir un buen cruce en este final de temporada: el estado físico de la plantilla. "La salud de las jugadoras es prioritaria y lo importante es que lleguen al momento decisivo de la temporada en plena forma. Por ello, no vamos a sobrecargar a las jugadoras que estén "tocadas" porque, en la balanza, es más importante tener a todo el mundo bien que arriesgar. Está la rodilla de Chelsea, la de Isa y el tobillo de Gala... todo el mundo tiene algo y es prioritario no forzar la máquina para que lleguen", explicó Carbajal, asegurando que, pese a ser la prioridad, "con precaución se pueden afrontar todos los encuentros con garantías".

Chelsea Waters: "Vamos partido a partido"

Una de esas jugadoras con problemas físicos es Chelsea Waters, cuya rodilla no le ha permitido muchas veces rendir al máximo nivel pero que afronta este tramo final con mejores sensaciones físicos que meses atrás. "Mi rodilla me duele de vez en cuando, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Voy a tratamiento y entreno con cuidado, así que me siento mejor de lo que estaba", explicó a la prensa, detallando que, personalmente, se siente "muy bien" en el plantel naranja: "Estamos jugando bien como equipo, juntas, y todo lo que estamos haciendo nos está preparando para las eliminatorias".

Precisamente, sobre esos futuros play-off, la pívot hizo gala de una opinión similar a la de su entrenador, señalando que el Recoletas Zamora va "partido a partido, eso es así". " Tratamos cada semana de llegar al sábado y jugar lo mejor posible, porque eso también tiene mucho valor para preparar el play-off", afirmó, destacando que por ello las jugadoras se toman el choque en Paterna "muy en serio".