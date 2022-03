Jacinto Carbajal, técnico del Recoletas Zamora, valoró el triunfo logrado el martes en pista del CAB Estepona como “una importante victoria” para las naranja pues permite al equipo “seguir manteniéndose en la pelea por escalar el mayor número de posiciones posibles de cara al final de temporada”. Un éxito que vinculó a “la madurez” que mostró su plantel en los momentos más complicados de “un duelo entre dos grandes equipos que no defraudó”.

“El partido fue el que se preveía. Un encuentro entre dos grandes equipos pese a tener ambos bajas importantes, dos conjuntos llamados a ser equipos de play-off y que pueden verse las caras en un cruce o la final-four”, explicó Carbajal, asegurando que el duelo tuvo dos fases muy diferentes: “Comenzamos muy bien el encuentro, lo fuimos llevando de cara porque tuvimos bastante acierto a lo largo de la primera parte. Luego CAB Estepona tuvo también buenos momentos y apretó el partido, incluso llegando a igualarlo, pero ahí salió un Zamarat muy maduro”.

Precisamente, el técnico naranja hizo bastante hincapié en este aspecto, denotando que fue determinante para ganar en el Pabellón Pineda. “El equipo ha mostrado gran madurez para controlar esos arreones del rival, ha tomado buenas decisiones en la recta final para aumentar la ventaja y terminar por romper el partido”, detalló, asegurando que eso permitió “afrontar los últimos minutos con la ventaja suficiente para dejar pasar el tiempo” y cerrar el partido.

Sobre esa segunda mitad más igualada, Carbajal confesó que el Recoletas Zamora tuvo “momentos de duda” tanto por “el buen inicio de CAB Estepona” como por otras circunstancias como “la cuarta falta de Ezeigbo”. “Aún así el equipo fue lo suficientemente maduro como para estar en partido, apretar y mantener el ritmo. A lo que se sumó la vuelta de acierto”, razonó el entrenador naranja.

En relación a ese acierto y la necesidad de irse a marcadores altos por parte de las suyas, el entrenador no escondió que “el equipo debe jugar mejor en esos partidos que van a tanteos bajos porque no siempre se meten más de setenta puntos”. “Ha habido días que no hemos llegado a esa cifra y se sufre, aunque sean escasos porque somos uno de los equipos más anotadores del campeonato. Cuando eso ocurre, aún no somos un equipo para ganar en esos días”, aseveró.

Una baja anotación que las naranja evitaron gracias a su buena lectura de la defensa rival, como comentó un Carbajal cuyo plantel “venía muy mentalizado para hacer frente a esa defensa en zona que CAB Estepona tiene como base” y que “atacó bien en la primera mitad de partido” pero “necesitó recomponerse cuando el rival cambió a una defensa más individual” ya que a las jugadoras “les costó cambiar el chip” respecto al plan previsto.