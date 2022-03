Recoletas Zamora recuperó con victoria el encuentro que tenía pendiente en tierras malagueñas, un duelo ante uno de los equipos más en forma del campeonato como es CAB Estepona y que ganó por 59-72 gracias a un estupendo inicio de partido y a la irrupción de Isa Latorre cuando el choque parecía igualarse antes de su recta final.

El Recoletas Zamora saltó a pista con las ideas más claras que su rival. Y no solo por el parcial inicial de 0-4 con el que arrancó el envite y que rápidamente fue neutralizado por CAB Estepona, sino por los siguientes minutos de un primer cuarto que dominó gracias a su defensa a toda la pista, marcada por la intensidad y la ayuda de un cinco inicial que también tenía fluidez ofensiva.

Leyendo bien la zona local, el equipo naranja no tardó en distanciarse en el tanteo con canastas de Marta Montoliu, Gala Mestres o Ornella Santana para poner un 4-15 que obligó al cuadro malagueño a detener el partido con un tiempo muerto. Un receso que cambió las tornas del choque, con Pocek tomando protagonismo para acercar a las suyas en un marcador que quedó en 12-17 al término de los primeros diez minutos.

Pese a bajar sus porcentajes en minutos previos, el Recoletas Zamora dio otro golpe sobre la mesa al inicio del segundo periodo. Esta vez de la mano de Marta Gómez quien, junto a una muy entonada Montoliu, disparó de nuevo las diferencias por encima de los diez puntos (12-24). CAB Estepona detuvo el partido y volvió a reaccionar, ahora con Gema García y la canterana Carla Viegas como referentes, firmando un parcial de 0-5 que ajustó distancias y provocó, poco después, el tiempo muerto de Jacinto Carbajal (20-26).

Gómez e Isa Latorre, con dos triples interrumpidos por una canasta de Mestres, dieron forma a un parcial de 0-7 que reafirmó el dominio naranja en Estepona, si bien las locales contraatacaron con buenas canastas y un 6-0 que forzó otro parón por parte zamorana (26-34). Un asueto que calmó un poco el partido, bajando de revoluciones para llegar al descanso con el Recoletas Zamora mandando en el luminoso con nueve puntos de ventaja (29-38).

Al contrario que ocurriera en la primera mitad, CAB Estepona regresó a pista mejor que las zamoranas en el tercer cuarto. Las andaluzas aprovecharon los dos primeros minutos para reducir notablemente las diferencias con una defensa individual y mucho acierto en las manos de Diop y Pocek. Un arranque en el que las lagunas ante su aro del Recoletas Zamora se veían compensadas con las canastas de Santana y Mestres (36-44, m. 23).

CAB Estepona no aflojó y con Pocek lanzando a las suyas, el partido alcanzó el ecuador del tercer periodo con la renta zamorana quedando en dos puntos para, poco después, llegar el empate de nuevo al tanteo y forzar así el tiempo muerto naranja (46-46). Un parón necesario, pues la defensa del Recoletas Zamora no estaba rindiendo al nivel del primer acto y se hacía evidente cuando faltaban los puntos.

Isa Latorre, con un triple, devolvió la ventaja a las suyas en unos minutos cargados de nervios y fallos en ambos equipos. Un tramo en el que la mayor tranquilidad visitante, unido a un triple de Clara Che, dejó al Recoletas Zamora por delante en el luminoso (52-55).

Con las espadas en todo lo alto, el último periodo se abrió con un triple de Waters que dio aire al Recoletas Zamora. Un respiro que, pese a la falta de acierto en posteriores ataques naranja, se alargó hasta mediado el periodo gracias a que las locales tampoco encontraron aro con facilidad.

Las anotaciones parecían estancadas pero, entonces, irrumpió Isa Latorre cuya entrada amplió la renta zamorana en el marcador. Tres canastas de la base, la última un triple, dieron lugar a un 54-65 y el lógico parón por parte del técnico Antonio Pernas.

Latorre no detuvo ahí su producción y, aprovechando una clara falta antideportiva, hizo volver la diferencia a dobles dígitos. Situación que no hizo capitular a un CAB Estepona que se acercó con un triple de Gema García pero que, a falta de tres minutos, ya no tenía la fortaleza para incomodar al Recoletas Zamora ni margen para no enviar a las naranja a la línea de personal (57-71).

Con el partido en su mano, la escuadra de Jacinto Carbajal abogó por ataques pacientes y buscando el contacto y los tiros libres. Una apuesta que, pese a algún que otro descuido defensivo, gozó de éxito y permitió a Montoliu cerrar el décimo séptimo triunfo del Recoletas Zamora.