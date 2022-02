Ornella Santana, jugadora del Recoletas Zamora, señaló hoy en rueda de prensa que las jugadoras del equipo naranja afrontan el partido frente a Barça CBS igual de motivadas que siempre, pese a saber que su tropiezo ante Osés C. Ardoi haga que no puedan "cometer más fallos" en una búsqueda por la primera plaza para la que no dependen de sí mismas.

La argentina comentó respecto al último partido que, "evidentemente", Recoletas Zamora encajó "una derrota que no se esperaba", si bien subrayó que "se tuvieron muchos fallos y por eso se perdió". Una mala actuación que el equipo zamorano quiere dejar atrás, para centrarse en el presente. "Hay que hacer borrón y cuenta nueva, y trabajar duro para lo que viene porque hay que pensar en el siguiente partido desde ya", señaló Santana. Y lo que tiene por delante el CD Zamarat es un duelo frente al primer clasificado que, desde el vestuario naranja, se encara pensando en mejorar más que en el potencial del rival. "Más que pensar en el Barcelona y qué podemos esperar de él, tenemos que pensar en qué podemos esperar de nosotras mismas. Tenemos que enfocarnos en hacer nuestro juego y estar bien. Ellas harán todo lo posible para evitarlo pero estamos trabajando mucho esta semana para poder disfrutar de lo que hacemos y lograr hacer un buen partido", relató Santana. VÍDEO | Ainhoa López, exjugadora del CD Zamarat, agradece los apoyos tras anunciar que tiene cáncer La pívot del Recoletas Zamora aseguró que, pese al tropiezo, la motivación naranja "es la misma" que si se hubiera ganado. "Todos los partidos son importantes y, obviamente, ganar el sábado nos viene muy bien. La motivación es siempre la misma, dar todo el sábado para llevarte el partido", comentó, aunque también confesó que "al ser el Barça el primero, se tiene ese plus de intentar ganar para demostrar que queremos estar ahí arriba también". Y es que, según afirmó Santana, el equipo zamorano aún mantiene la esperanza por verse en lo alto de la tabla. "Hay que acabar todas las jornadas. Los cálculos todavía dan para ello pero tenemos un margen de error mínimo, diría que no tenemos más fallos. Y no dependemos de nosotras mismas, aunque mantenemos la esperanza de estar ahí", subrayó.