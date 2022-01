El Recoletas Zamora retoma hoy su camino en la Liga Challenge con la disputa del partido correspondiente a la 19ª jornada de campeonato. Un choque que disputará en casa de Lima Horta Barcelona, donde podrá comprobar en qué nivel se encuentra tras el paso de un mes sin partidos en el que, además, ha sufrido variaciones en su plantilla y atravesado por un brote de COVID-19.

La visita a Barcelona de hoy supone toda una prueba de nivel para el equipo de Jacinto Carbajal. Y no tanto por la trascendencia del partido en sí, sino por todo lo que ha rodeado al CD Zamarat en los últimos días. “Ha sido una semana extraña”, afirmaba el técnico, señalando que “se ha ido recuperando gente conforme daban negativo en los test de COVID-19, pero se ha trabajado con la incertidumbre de un nuevo aplazamiento hasta el último momento, confirmándose el jueves que el partido se llevaría a cabo”. Una dificultad para preparar el envite que se ha sumado a los cambios realizados en el plantel, de los que Carbajal aseguró que “solo estaba planteado el fichaje de Ajemba”. “Previamente a su incorporación, Barneda nos pidió salir al tener una buena oferta de Liga Femenina y no se le puso ninguna traba, como tampoco a Miscenko, que quizá vio su espacio reducido cuando se incorporó la nueva jugadora a su posición y solicitó su marcha”, explicaba el entrenador de un conjunto que tendrá que demostrar hoy no haber perdido el rumbo trazado en diciembre.

Con esa intención, la de dejar claro que la formación zamorana sigue aspirando al ascenso pese a todas las circunstancias vividas en el último mes, el Recoletas Zamora mide fuerzas hoy con un Lima Horta Barcelona que siendo “el mismo equipo” al que se ganó en el Ángel Nieto a principios de curso, probablemente sea hoy un hueso duro de roer. “El equipo no ha cambiado pero sí su situación”, analizaba Jacinto Carbajal sobre su adversario hoy, detallando: “cuando nos enfrentamos a ellas no habían ganado ningún partido, pero a partir de ahí han enderezado su rumbo y sumado más triunfos que derrotas. De hecho, están en posiciones de play-off”. Una buena marcha que deja intuir que no es el mejor de los rivales para que Recoletas Zamora regrese a la Liga Challenge de forma triunfal.

Lima Horta, compuesto por jugadoras nacionales y veteranas que saben jugar mucho y bien a baloncesto (como Tutusaus, Martiáñez, Soriano o Verbo), contará a su favor con el hecho de haber entrenado sin problemas en las últimas semanas, y haber disputado ya un primer partido la pasada semana, convirtiéndose en un exigente test para la ambición naranja.