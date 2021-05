El proyecto del CD Zamarat para regresar a la élite por la vía rápida avanza con paso firme y, en estos días, los fichajes no paran de sucederse en la entidad naranja. Hace pocos días se anunciaba la llegada de Morgan Green y, ayer, el fichaje que se confirmó fue el de Isabel Latorre, pasando la española a convertirse en el cuarto refuerzo de las zamoranas para la próxima temporada.

La contratación de la jugadora murciana supone completar, prácticamente, el perímetro con el que contará para la próxima temporada el equipo que dirigirá Jacinto Carbajal. Esta base, polivalente y de mucho carácter, compartirá esa zona con a la “capitana” Marta Montoliu, Clara Ché, Marta Gómez y la ya mencionada Morgan Green. Ellas serán el motor de un conjunto que, a partir de las próximas fechas, tendrá que cerrar las contrataciones destinadas a las posiciones en la pintura. Incorporaciones siempre mucho más complicadas de llevar a cabo, pues es una posición en el que cada buena opción está muy cotizada.

Por ahora, Isa Latorre pone la guinda a las posiciones exteriores , desde donde tratará de aportar al CD Zamarat el liderazgo y la lectura de juego que ha demostrado ya en su paso por otros equipos como el UCAM Murcia o el Laboratorios Ynsadiet Leganés con el que compitió la pasada campaña.

Pero además de esos intangibles, como puede ser su control del ritmo de juego en cada partido, Latorre cuenta con buenos números que la postulan como una fuente de puntos para el próximo CD Zamarat. Y es que si bien no es una anotadora excelsa (el año pasado promedió 6,1 puntos por partido), no tiene miedo de encarar el aro y su principal virtud es que el resto de compañeras lo hagan con garantías. No en vano, esta temporada acumuló 3,8 asistencias por encuentro en una Liga Femenina 2 en la que fue determinante para el ascenso de su equipo.

Con la intención de repetir gesta, volver a escalar hasta la élite, llega Isa Latorre al CD Zamarat, donde volverá a coincidir con Jacinto Carbajal, quien fuera su entrenador años atrás.