Agua turquesa en una poza que parece Cancún pero está en Ávila: la mejor fecha para visitarla

La mayoría de las personas que viajan a destinos internacionales de playa como Cancún o el Caribe disfrutan también de viajes más cortos a destinos nacionales con zonas de baño como esta en Gredos, en la provincia de Ávila.

El turismo de interior a menudo ofrece pequeños oasis acuáticos con vistas a bosques verdes o a la montaña, y muchas veces no es necesario elegir entre turismo de baño y de senderismo, porque en Castilla y León hay multitud de destinos que ofrecen ambas.

El ejemplo perfecto es la poza del Charco Verde, apodada así por el color turquesa de sus aguas. Aunque ofrece interesantes rutas con vistas a la sierra de Gredos, no es necesario ser amante del senderismo para disfrutar de un viaje a esta playa dulce situada a kilómetros de la localidad de Guisando, en Ávila.

Guisando, Ávila / Archivo

Bañarte genial, pero comer mejor

No todo en unas vacaciones es el baño, también es interesante tener algo que recordar cuando pienses en las comidas de tu viaje. En el caso del Charco Verde , las mejores vistas y atracciones turísticas se juntan con una gastronomía de lujo, pero a un precio muy asequible.

En esta localidad abulense hay platos tradicionales para todos los gustos. Las setas a la plancha o las sopas de ajo las podrán disfrutar incluso los veganos, y para aquellos que prefieran un plato de carne, la sierra ofrece un cabrito de primera, que podrás disfrutar en su famosa caldereta. Tampoco puedes irte sin probar las famosas patatas revolconas, que te demostrarán que un plato simple puede ser perfecto.

En cuanto a postres, no te puedes perder las perrunillas ni las flores fritas.

Podrás bajar la comida con un paseo por la sierra, así admirarás los maravillosos paisajes de Gredos e, incluso, podrás vislumbrar la sierra desde las alturas.

¿Cuándo viajar a Guisando?

Aunque es una zona que no te decepcionará en ningún momento del año, la mejor época para visitar la poza es la estival. Sin embargo, la segunda quincena de junio es ideal para disfrutar de una buena estancia sin preocuparte por la masificación de la zona y con la temperatura ideal para este tipo de turismo: entre los 20 y los 30 ºC.

Sin duda, una escapada de fin de semana por la Sierra de Gredos es la opción ideal para desconectar si no dispones de una semana para tu viaje.