Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín toman posesión como nuevos senadores autonómicos

Los populares Javier Iglesias y Javier Maroto y la socialista Clara Martín tomaron hoy posesión de su acta y adquirieron la “condición plena” como senadores por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras ratificar su acatamiento a la Constitución, esta mañana, ante el Pleno de la Cámara.

El portavoz del grupo socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, posa junto al senador popular Javier Maroto / ICAL

Mientras Maroto e Iglesias optaron por la fórmula del juramento para acatar la Constitución, la dirigente socialista prefirió “prometer”, los tres con la mano en la Carta Magna, según recoge Ical. Llegan a la Cámara Alta tras ser designados por las Cortes de Castilla y León el pasado jueves, 10 de septiembre, tras las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo.

Clara Martín, senadora socialista, junto al portavoz Carlos Martínez / ICAL

De este modo, la Comunidad cambia a dos de sus tres senadores designados por las Cortes autonómicas con la elección de Iglesias y de Clara Martín, que sustituirán, respectivamente, a Vidal Galicia Jaramillo y al exsecretario general del PSOECyL Luis Tudanca, que fue el representante socialista por la Comunidad en la Cámara Alta desde mayo de 2025.

Por su parte, Javier Maroto, del Partido Popular, continúa con respecto a la terna elegida en mayo de 2022, tras las anteriores elecciones autonómicas. El senador de origen alavés aporta, según fuentes del partido, “una dilatada trayectoria política e institucional de ámbito nacional”.

Toma de posesión de Javier Maroto / ICAL

Se une a la bancada ‘popular Javier Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo entre los años 1995 y 2015 y presidente de la Diputación de Salamanca desde 2011, cargo que deja al convertirse en el nuevo representante de la Comunidad en la Cámara Alta. Iglesias ya fue senador anteriormente en dos ocasiones, aunque en ambos casos tras unas elecciones generales que tuvieron lugar en marzo de 2004 y en diciembre de 2015. En las dos etapas permaneció en el Senado durante esa legislatura.

Toma de posesión de Javier Iglesias / ICAL

Por su parte, Clara nació en Segovia el 2 de marzo de 1982. Licenciada en Historia del Arte y graduada superior en Ciencias del Patrimonio Cultural por la Universidad SEK de Segovia, completó el Programa de Doctorado en Arqueología Histórica en la UNED y ha dedicado su carrera profesional a la investigación, protección y gestión del patrimonio cultural.

Ha estado ligada al Ayuntamiento de Segovia desde 2019, tiempo en el que ha sido concejala y ha asumido las áreas de Urbanismo y Patrimonio Histórico. Posteriormente, en junio de 2022 accedió a Alcaldía, cargo que desempeñó hasta 2023.

Durante su mandato como alcaldesa, “orientó su gestión a reforzar la posición de Segovia como ciudad patrimonial de referencia, a promover proyectos de modernización urbana y a defender la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”, según recuerdan fuentes socialistas, recogidas por Ical. En esta etapa también ejerció la presidencia de instituciones clave como la Comunidad de Ciudad y Tierra y el Patronato del Alcázar de Segovia.

Actualmente, Martín es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia. A nivel orgánico, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.