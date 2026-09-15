Javier Iglesias, Javier Maroto y Clara Martín toman posesión como nuevos senadores autonómicos
Los populares optaron por la fórmula del juramento para acatar la Constitución, mientras que la dirigente socialista prefirió “prometer”
ICAL
Los populares Javier Iglesias y Javier Maroto y la socialista Clara Martín tomaron hoy posesión de su acta y adquirieron la “condición plena” como senadores por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tras ratificar su acatamiento a la Constitución, esta mañana, ante el Pleno de la Cámara.
Mientras Maroto e Iglesias optaron por la fórmula del juramento para acatar la Constitución, la dirigente socialista prefirió “prometer”, los tres con la mano en la Carta Magna, según recoge Ical. Llegan a la Cámara Alta tras ser designados por las Cortes de Castilla y León el pasado jueves, 10 de septiembre, tras las elecciones autonómicas celebradas el 15 de marzo.
De este modo, la Comunidad cambia a dos de sus tres senadores designados por las Cortes autonómicas con la elección de Iglesias y de Clara Martín, que sustituirán, respectivamente, a Vidal Galicia Jaramillo y al exsecretario general del PSOECyL Luis Tudanca, que fue el representante socialista por la Comunidad en la Cámara Alta desde mayo de 2025.
Por su parte, Javier Maroto, del Partido Popular, continúa con respecto a la terna elegida en mayo de 2022, tras las anteriores elecciones autonómicas. El senador de origen alavés aporta, según fuentes del partido, “una dilatada trayectoria política e institucional de ámbito nacional”.
Se une a la bancada ‘popular Javier Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo entre los años 1995 y 2015 y presidente de la Diputación de Salamanca desde 2011, cargo que deja al convertirse en el nuevo representante de la Comunidad en la Cámara Alta. Iglesias ya fue senador anteriormente en dos ocasiones, aunque en ambos casos tras unas elecciones generales que tuvieron lugar en marzo de 2004 y en diciembre de 2015. En las dos etapas permaneció en el Senado durante esa legislatura.
Por su parte, Clara nació en Segovia el 2 de marzo de 1982. Licenciada en Historia del Arte y graduada superior en Ciencias del Patrimonio Cultural por la Universidad SEK de Segovia, completó el Programa de Doctorado en Arqueología Histórica en la UNED y ha dedicado su carrera profesional a la investigación, protección y gestión del patrimonio cultural.
Ha estado ligada al Ayuntamiento de Segovia desde 2019, tiempo en el que ha sido concejala y ha asumido las áreas de Urbanismo y Patrimonio Histórico. Posteriormente, en junio de 2022 accedió a Alcaldía, cargo que desempeñó hasta 2023.
Durante su mandato como alcaldesa, “orientó su gestión a reforzar la posición de Segovia como ciudad patrimonial de referencia, a promover proyectos de modernización urbana y a defender la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”, según recuerdan fuentes socialistas, recogidas por Ical. En esta etapa también ejerció la presidencia de instituciones clave como la Comunidad de Ciudad y Tierra y el Patronato del Alcázar de Segovia.
Actualmente, Martín es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia. A nivel orgánico, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
- El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
- Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
- El mejor bosque de España está en Castilla y León, a tan solo dos horas de Zamora: 'La ruta más bonita para hacer en otoño
- Muere una mujer tras recibir un disparo de su pareja mientras cazaban en Palencia
- Uno de los mejores pinchos de tortilla de España está en el barrio más encantador de Castilla y León
- Castilla y León impulsa la vivienda rural: hasta 5.000 familias podrán acceder a un hogar en su pueblo esta legislatura
- Castilla y León sigue en la élite educativa: PISA sitúa a los alumnos de la comunidad entre los mejores de España y por encima de la OCDE
- El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué