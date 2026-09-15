Hasta 5.000 euros para las empresas con trabajadores afectados por ERTE por los incendios forestales

Las empresas con trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) ante situaciones extraordinarias podrán optar a una ayuda hasta 5.000 euros por beneficiario. Las subvenciones están destinadas a empresas que cuenten con trabajadores afectados por suspensiones temporales de contrato o reducciones temporales de jornada derivadas de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como de situaciones de fuerza mayor temporal.

Esta convocatoria se enmarca dentro de las actuaciones programadas por la Junta de Castilla y León para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026, al amparo del Acuerdo 135/2026, de 30 de julio, contemplando así situaciones de fuerza mayor temporal ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios que afecten a centros de trabajo ubicados en Castilla y León.

Podrán ser beneficiarias las empresas privadas con trabajadores afectados, entre el 24 de julio y el 31 de octubre de 2026, por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor temporal, con acuerdo con la representación legal de los trabajadores, siempre que la suspensión o reducción de jornada afecte a centros de trabajo ubicados en municipios o localidades de Castilla y León afectados por los incendios de este verano.

El crédito inicial previsto para la ayuda es de 100.000 euros, con posibilidad, en función de las necesidades, de ser ampliado hasta un 100%. Las solicitudes podrán presentarse desde este miércoles 16 de septiembre y hasta el 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el plazo establecido en la convocatoria.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio pone en marcha esta subvención que permite dar estabilidad a las empresas y facilitar el mantenimiento del empleo de aquellos trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.