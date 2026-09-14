El pueblo con las casas 'más seguras', a menos de dos horas de Zamora: varias teorías sobre su origen

Castilla y León es una autonomía con una idiosincrasia particular. Prácticamente cada pueblo que forma parte de de alguna de sus nueve provincias tiene una historia tan rica y variada que podría ser protagonista de cualquier guía turística o programa de televisión por sí mismo. Con rasgos comunes con sus localidades vecinas, incluso con algunas que se encuentran a decenas kilómetros de distancia, perderse por las calles de cualquier pequeño municipio es una forma de encontrar las raíces de la civilización que hoy en día conocemos. Y muchas veces, apenas necesitamos un par de horas de viaje desde Zamora para encontrar estos lugares.

Uno de los pueblos más pintorescos de la vecina provincia de Salamanca es Candelario, que se encuentra a los pies de la sierra homónima y cuyas calles están plagadas de referencias a otros tiempos, empezando por el empedrado sobre el cual se erigen muchas de ellas. Otro de los elementos característicos de esta localidad son los batipuertas, un elemento de seguridad para las casas cuyo origen es desconocido para muchos. Algunos dicen que se usaban como protección contra la nieve, otros comentan que eran para evitar que el ganado se colara en los hogares... Quizá nunca sepamos para qué se inventaron, pero esta especie de media-puertas son ya parte indivisible de la arquitectura local.

Con sus empinadas calles como protagonista, hay que subir hasta la parte alta del pueblo para ver su principal construcción eclesiástica, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo origen se remonta a la Edad Media. Como contraparte, en la zona más baja del pueblo y a unos pocos metros de la DSA-190 que comunica a la localidad con los pueblos vecinos, se encuentra la Ermita del Humilladero, acompañada por una de las plazas más grandes que podrán encontrar los visitantes en el plano de Candelario. En este caso, está dedicada al Cristo del Refugio y cuenta con un retablo barroco.

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Historia sobre sus piedras

La gran riqueza artística, así como su buena conservación a lo largo de los siglos, hizo que en 1975 la localidad en su conjunto fuera declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico. Una circunstancia que le otorga especial protección a Candelario, cuya población se encuentra ya por debajo del millar de habitantes acuciada por la despoblación que asola a toda la Comunidad. Un lugar que visitar a lo largo de muchos periodos cada año, pero que toma especial relevancia con las fiestas dedicadas a La Candelaria (2 de febrero), al Cristo del Refugio (1 de mayo) y a Santa Ana (26 de julio).