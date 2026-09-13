El pasado curso escolar se activaron 1.108 protocolos ante posibles situaciones de acoso, 112 fueron confirmados

Durante el curso 2025-2026, se activaron 1.108 protocolos ante posibles situaciones de acoso escolar de los que se confirmaron 112. Tal y como ha informado la Junta de Castilla y León, los datos proceden de la aplicación CONV de gestión de la convivencia escolar, implantada desde el curso 2006-2007 y en la que los centros educativos registran las incidencias relacionadas con la convivencia. En el curso 2025-2026 han aportado información un total de 1.063 centros.

Uno de los aspectos que refleja el informe es la capacidad de detección y actuación preventiva de los centros. A lo largo del curso se activaron 1.108 protocolos ante posibles situaciones de acoso, lo que supone el 0,317 % del alumnado. La apertura de estos procedimientos permite analizar cada posible situación y adoptar las medidas necesarias desde sus primeras fases.

Tras el correspondiente análisis, 112 de los 1.108 protocolos iniciados fueron confirmados como situaciones de acoso, de modo que aproximadamente nueve de cada diez casos investigados no terminaron siendo considerados como tales. Asimismo, se confirmaron 24 casos de ciberacoso, equivalentes al 0,006% del alumnado.Dese la Junta inciden en que "los casos confirmados de acoso escolar continúan representando una proporción muy reducida del alumnado de Castilla y León", aunque registran una ligera variación respecto al curso anterior: del 0,02 % al 0,03% en el caso del acoso y del 0,005 % al 0,006 % en el ciberacoso.

Los datos correspondientes al conjunto de la convivencia escolar muestran, igualmente, una situación de estabilidad en indicadores especialmente relevantes. El alumnado con incidencias representa el 4,54 % del total, mientras que el alumnado reincidente supone el 1,63 % y el multirreincidente, el 0,82 %. Estos dos últimos porcentajes se sitúan ligeramente por debajo de los registrados el curso anterior, cuando fueron del 1,64 % y del 0,84 %, respectivamente.

Prevención, mediación y convivencia positiva

La Consejería de Educación continúa apostando por una respuesta que combine la detección temprana con la prevención, la mediación y las actuaciones educativas dirigidas a mejorar la convivencia. Durante el curso 2025-2026 se desarrollaron 5.659 procesos de mediación y acuerdo reeducativo, herramientas que buscan implicar al propio alumnado en la modificación de conductas y favorecer soluciones educativas ante los conflictos.

A ello se suman 10.335 actuaciones para mejorar la convivencia desarrolladas por los centros, entre proyectos globales, acciones tutoriales, cursos y talleres, jornadas, campañas, encuentros, charlas y escuelas de madres y padres.

La formación específica constituye otro de los ejes de actuación. Hasta junio de 2026 se han desarrollado 86 cursos relacionados con la mediación y la ayuda entre iguales, con una participación acumulada de 1.006 centros, 7.003 alumnos y 1.825 docentes.

El objetivo de la Consejería de Educación es continuar avanzando en la construcción de entornos educativos seguros y positivos, actuando ante cualquier indicio que pueda afectar al bienestar del alumnado y proporcionando a centros, docentes, alumnos y familias herramientas para prevenir los conflictos, detectarlos de forma temprana y ofrecer una respuesta educativa adecuada.