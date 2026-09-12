El lugar de Castilla y León que todo amante del arte debería visitar al menos una vez

Castilla y León tiene patrimonio, gastronomía y naturaleza, pero también un lugar pensado para quienes buscan el arte más actual. Te estamos hablando del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en León. Es uno de esos espacios que no solo se visita por lo que guarda dentro, sino también por lo que anuncia desde fuera: una fachada multicolor que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la arquitectura contemporánea en la comunidad.

El MUSAC está dedicado a la documentación, difusión, exhibición y fomento del arte contemporáneo en Castilla y León, y actúa como referencia autonómica en este campo, según recoge la propia Junta. Su vocación no es la de un museo tradicional de recorrido cerrado, sino la de un centro vivo, abierto a exposiciones, investigación, educación, debate y nuevas formas de mirar el presente.

Para los amantes del arte, la visita empieza antes de entrar. El edificio, diseñado por los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, recibió en 2007 el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, uno de los grandes reconocimientos europeos en este ámbito.

Su fachada de colores, inspirada en la Catedral de León

Su fachada de colores está inspirada en las vidrieras de la Catedral de León, un guiño que conecta la vanguardia con la tradición artística de la ciudad.

Dentro, el museo ofrece salas de exposición, sala de proyectos, biblioteca, taller didáctico y programación cultural. No es solo un lugar para ver obras, sino para preguntarse qué dice el arte sobre la sociedad actual, la identidad, la memoria, el cuerpo, la tecnología o la forma en que vivimos. La página oficial de Turismo de León lo define como un espacio abierto al pensamiento, al diálogo y a la puesta en común en torno al arte contemporáneo.

Musac de León. / Portal de Turismo de Castilla y León.

El MUSAC también destaca por su programación cambiante. En septiembre pueden visitarse exposiciones individuales y colectivas vinculadas a la colección del museo, además de actividades, visitas guiadas y propuestas educativas. Esa renovación constante hace que no sea un lugar de una sola visita: cada temporada puede ofrecer una lectura distinta.

La gran virtud del MUSAC es que sitúa a Castilla y León en el mapa del arte contemporáneo sin renunciar a su contexto. En una Comunidad muy asociada al patrimonio histórico, el museo demuestra que también hay espacio para la creación actual, para los lenguajes nuevos y para una cultura que no mira solo al pasado, sino también al presente.

Para quien ame el arte, León ofrece así una doble lectura: la ciudad monumental de la Catedral, San Isidoro o el casco histórico, y la ciudad contemporánea que se expresa en el MUSAC. Dos formas de belleza separadas por siglos, pero unidas por una misma idea: el arte como una manera de entender el mundo.