La investigación y la innovación suponen un retorno económico de 180 millones para Castilla y León

Castilla y León aumentó este año en 37,82 millones de euros el retorno económico de su participación en el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, al alcanzar 180,82 millones de euros en Horizonte Europa (2021-2027), con datos hasta abril de 2026, ya que 143 millones se asumieron en el periodo comprendido entre 2021-2025.

Según los datos del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2025, este crecimiento se refleja también en el peso relativo de la comunidad sobre el total nacional, que pasó del 1,8% en el VI Programa Marco al 3,1% en Horizonte Europa (2021-2025), evidenciando una mejora sostenida en la competitividad y en la capacidad de atracción de financiación europea.

Aunque el avance más reciente (2025-2027) sitúa este porcentaje en el 2,64%, se trata de un dato aún provisional, condicionado por el grado de ejecución del programa, por lo que no altera la tendencia general del fortalecimiento de la posición de Castilla y León en el contexto nacional.

Tabla retorno investigación / Fernando Sanchis

En cuánto al perfil de los participantes en Horizonte Europa existe una distribución equilibrada entre los distintos tipos de entidades. Los organismos de investigación representan el mayor número de participantes con un 34%, seguido de las universidades con un 27% y las fundaciones privadas, que representan un 24%. Por su parte, la categoría de “otros” supone un 11%, mientras que las administraciones públicas tienen una presencia más reducida, con un 5%. Este reparto refleja la diversidad del ecosistema regional del I+D+i y el peso destacado tanto del ámbito académico como del sector fundacional en la captación de fondos europeos.

La Fundación Cartif sigue liderando el retorno de fondos de Horizonte Europa en Castilla y León, en el periodo 2021-2027, con 34,37 millones de euros, seguida a gran distancia con la Universidad de Burgos, con 12,42 millones de euros; la Universidad de Valladolid, con 11,31 millones de euros; y la Universidad de Salamanca, con 9,28 millones.

En el ámbito de los centros de investigación, durante el periodo 2025-2027, destacan la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y Hiperbaric SA, ambas con 1,4 millones de euros. También presentan retornos relevantes entidades como Beroil SL y el consorcio para el diseño, construcción y explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos, con 1,2 millones cada uno, así como Desarrollo de Máquinas y Soluciones Automáticas SL (un millón).

Por último, la Fundación Cesefor y la Fundación Cidaut alcanzan 900.000 euros, lo que refleja la diversidad del ecosistema del I+D+i en la captación de fondos europeos.