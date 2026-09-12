¿Sabes lo que es una guía de consentimiento informado? Estas son las novedades que incorpora en Castilla y León

Una guía de consentimiento informado es un documento de referencia que ayuda a profesionales sanitarios y pacientes a entender cómo debe tomarse una decisión médica cuando se propone una prueba, una intervención, un tratamiento o cualquier procedimiento asistencial relevante. Dicho de forma sencilla: sirve para garantizar que el paciente no se limita a “firmar un papel”, sino que recibe información clara, comprensible y suficiente antes de decidir. El consentimiento informado es, en definitiva, un proceso de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. En ese diálogo, el médico debe explicar qué procedimiento se propone, para qué sirve, qué beneficios puede tener, qué riesgos existen y qué alternativas hay. Con esa información, el paciente puede aceptar o rechazar la actuación sanitaria de forma libre y voluntaria.

La clave está en la autonomía del paciente. Es decir, en el derecho de cada persona a participar en las decisiones que afectan a su salud y a hacerlo conforme a sus valores, sus preferencias y su proyecto de vida. Por eso el consentimiento informado no debe entenderse como un trámite burocrático, sino como una garantía de derechos.

Hospital Virgen de la Concha. / J. L. F. (ARCHIVO)

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha actualizado ahora su Guía de Consentimiento Informado, con una nueva edición elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo asesor de Sacyl. El objetivo es reforzar los derechos vinculados a la autonomía del paciente y, al mismo tiempo, ayudar a los profesionales sanitarios a aplicar correctamente el consentimiento informado de acuerdo con la normativa legal vigente.

Qué novedades incorpora la guía

Entre las principales novedades figura la revisión de la evaluación de la capacidad del paciente. Este aspecto es fundamental porque, para que una persona pueda consentir o rechazar un procedimiento médico, debe comprender la información que recibe, valorar las consecuencias de su decisión y expresar su voluntad. La guía actualiza así las orientaciones para los casos en los que esa capacidad puede resultar difícil de valorar.

También se actualiza el apartado relativo a las instrucciones previas, el documento mediante el cual una persona puede dejar planificado qué consentimiento o rechazo quiere expresar ante determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos si en el futuro una enfermedad le impide tomar decisiones por sí misma.

Otra de las novedades es la actualización de la normativa sobre consentimiento informado, con el fin de adecuar la guía al marco legal de referencia. La actualización busca que los profesionales dispongan de una herramienta práctica y ajustada a las obligaciones actuales.

La nueva edición revisa además las recomendaciones aplicables en situaciones especiales, como aquellas en las que intervienen menores de edad, personas con enfermedades mentales o pacientes con limitaciones para tomar decisiones. Son escenarios en los que el consentimiento informado requiere una especial atención, porque puede haber dudas sobre quién decide, cómo debe informarse o qué apoyos necesita el paciente.

Por qué se actualiza ahora

La Junta explica que la actualización responde a los cambios producidos en los últimos años en la asistencia sanitaria. Entre ellos, la incorporación de nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes, el reconocimiento creciente de la autonomía personal y la dificultad que puede existir en algunos casos para valorar si un paciente está en condiciones de tomar decisiones sobre pruebas o tratamientos.

La guía mantiene además su formato original de preguntas y respuestas, pensado para facilitar una consulta rápida y práctica. Esto permite resolver de manera ágil las dudas más habituales que surgen en torno al consentimiento informado en hospitales, centros de salud y otros ámbitos asistenciales.

Una garantía para pacientes y profesionales

Para los pacientes, esta guía refuerza la idea de que tienen derecho a ser informados de manera comprensible antes de decidir sobre su salud. Para los profesionales, funciona como una herramienta de apoyo que ayuda a aplicar correctamente el consentimiento informado y a actuar con seguridad jurídica y ética.

La nueva Guía de Consentimiento Informado se consolida así como un instrumento útil para todos los centros sanitarios de Castilla y León y también para los Comités de Ética Asistencial. Su finalidad última es clara: mejorar la comunicación entre médico y paciente, proteger la autonomía personal y asegurar que las decisiones sanitarias se adopten con información, libertad y respeto.