El Museo de los Dinosaurios de Castilla y León: el plan perfecto para viajar al pasado
Maquetas, ilustraciones, reconstrucciones y piezas arqueológicas reconstruyen la historia desde el Mesozoico
Si te interesa profundizar en la vida de los dinosaurios, Castilla y León posee un espacio dedicado a ello: el Jurassic Park burgalés. Se encuentra en Burgos, en la localidad de Salas de los Infantes, y abrió sus puertas en 2001.
El objetivo inicial de este Museo de los Dinosaurios era exhibir a los visitantes la amplia colección de restos de dinosaurios descubiertos por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, que cada verano realiza excavaciones en los yacimientos.
Y ahora, quienes lo visitan se adentran en la historia de esta comarca burgalesa, desde las remotas épocas del Mesozoico, hasta la edad media, pasando por la prehistoria y la época romana.
La primera de las dos salas está dedicada exclusivamente a la presencia humana en la zona. Reconstrucciones de enorme calidad, realizadas con el necesario rigor científico, nos enseñan cómo era un dolmen megalítico, el interior de una casa celtíbera con un telar y un altar romano donde se exponen estelas originales de esa época.
La segunda sala invita a los visitantes a conocer de lleno el fascinante mundo de los dinosaurios. La colección de fósiles de dinosaurios es una de las más completas de España y algunos de ellos son únicos.
Además de los numerosos huesos de dinosaurios también podemos observar huevos fósiles de dinosaurios. "Es un increíble milagro de la fosilización que algo tan frágil pueda haber llegado hasta nosotros millones de años después de que una madre dinosaurio los depositara", explican desde el museo.
También hay excelentes ejemplos de vegetales fósiles coetáneos a los dinosaurios. Troncos de helechos arborescentes, cícadas y fragmentos de coníferas muestran la exuberante cobertura vegetal de tipo subtropical que acompañó a los dinosaurios.
Horario de apertura del Museo de los Dinosaurios
- Del 01/11 al 31/03 - De martes a viernes - De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30
- Del 01/11 al 31/03 - Sábado - De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00
- Del 01/11 al 31/03 - Domingo y festivos - De 10:00 a 14:00
- Del 01/04 al 31/10 - De martes a sábado - De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00
- Del 01/04 al 31/10 - Domingo y festivos - De 10:00 a 14:00
Lunes día de cierre. Apertura excepcional fuera de horarios para grupos concertados.
Entradas para ver el Museo de los Dinosaurios
- Tipo: General
- Importe: 2,50 euros
- Tipo: Gratuita
- Fechas especiales de gratuidad (miércoles)
- Menores (menores de 8 años)
- Personal docente (profesores de educación infantil, primaria y secundaria)
- Tipo: Reducida
- Importe: 1,50€
- Amigos del Museo
- Amigos Patrimonio Histco. CyL
- Asociaciones Profesionales (ANABAD, APME, ICOM, ICOMOS, AECA, AIA Y OTRAS)
- Grupos (vinculados a instituciones culturales o educativas con 15 o más miembros, previa solicitud)
- Guías Oficiales de Turismo
- Jubilados
- Más de 65 años
- Menores
- Miembros de familia numerosa
- Periodistas (en el ejercicio de su profesión)
- Poseedores de Carné Joven
Puedes encontrar más información en la web del Museo de los Dinosaurios http://www.fundaciondinosaurioscyl.com o a través del teléfono 947 397 001.
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