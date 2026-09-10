Un viaje de color verde y ocre que te dejará sin palabras en Castilla y León

Es la mejor época del año para visitar este paraíso que, en otoño, suele teñirse del verde del que tinta el pasto la lluvia y de los marrones y ocre de las hojas que caen de los árboles. En pleno corazón del Bierzo se esconde un valle que, como su nombre indica, invita a la introspección y a la quietud.

El Valle del Silencio es un paraje en el que reinan las rocas, las segundas protagonistas después de la variada vegetación. Entre las numerosas cuevas que rodean el lugar, destaca la de San Genadio, una gruta que a día de hoy se considera una ermita de culto católico al haber sido el lugar de retiro del santo del mismo nombre en el siglo X.

Cueva en una imagen de archivo / Archivo

El valle se encuentra en las inmediaciones de Peñalba de Santiago, parada obligatoria si se decide visitar esta tierra, donde la arquitectura mozárabe leonesa recibe a sus visitantes entre sobriedad y paz, prácticamente los mayores atractivos de este destino que, debido a la poca afluencia turista, resulta una gran opción para visitar en esta época del año. Sería ideal pasar allí un fin de semana en octubre o, incluso, esperar un par de meses y, quizás, tener la suerte de ver la montaña y las calles empedradas cubiertas de nieve.

Un origen de leyenda

Como no podía ser de otra manera, el ocurrente nombre de este valle proviene de una fábula que las gentes que habitan sus tierras conocen y cuentan a los visitantes. Se dice que en los tiempos en los que San Genadio habitaba la cueva, un buen día, el murmullo del río hizo tanto ruido que le impedía concentrarse. El santo, hastiado, habría golpeado las aguas con su cayado diciendo: ¡cállate!, y el río habría dejado de hacer ruido.

Pero el famoso santo no solo fue famoso por sus milagros en vida. Años después de su muerte, lugareños y turistas visitaban su tumba para llevarse un saquito con tierra de esta y colgárselo al cuello, ya que se le atribuían propiedades curativas para las dolencias de la piel.

Efectivas o no, las cualidades de este santo medieval han llegado de oído a oído hasta la actualidad, y su cueva es uno de los lugares que los visitantes nunca se quieren perder.

Sobre la mesa del valle

La parada gastronómica de esta ruta recomendamos hacerla en Peñalba de Santiago, donde se podrá disfrutar de los mejores platos, embutidos y quesos bercianos. Es obligatorio probar sí o sí el botillo y el lacón con pimientos asados, y para poner el broche final, cualquiera de las elaboraciones que allí preparan a base de castañas: bizcochos, tartas o castañas en almíbar.