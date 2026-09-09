A dos horas de Zamora se encuentra un pueblo que fue escenario del "Crepúsculo" español

Hubo una época de oro de las series de televisión en España en la que no se miraba el móvil en 'prime-time' y por las mañanas nadie preguntaba por qué se había visto la noche anterior porque se asumía que todo el país estaba enganchado a los mismos programas.

Fue precisamente entonces cuando se estrenó "Luna, el misterio de Calenda", una serie que contaba la historia de Sara y Leire, madre e hija que llegaban al pueblo de Calenda para que Sara, jueza, aclarara una serie de misteriosos asesinatos, que en realidad eran cometidos por un hombre-lobo al más puro estilo de Crepúsculo.

Belén Rueda y Daniel Grao en en último capítulo de 'Luna, el misterio de Calenda' / Antena3

Lo más curioso es que el pueblo que se esconde detrás de la inspiración que llevó a crear la serie, y en el que fueron grabadas la mayor parte de las escenas, se encuentra en la provincia de Salamanca, a apenas dos horas de Zamora.

Se trata de Candelario, aclamado como uno de los pueblos más bonitos de España y en el que los actores pasaron la mayor parte del rodaje, aunque no todas las secuencias se rodaron allí. En Béjar, villa próxima al pueblo charro, también se grabó una buena parte, ya que algunos escenarios, como el instituto, se encontraban allí. Otros, como por ejemplo el bosque, se encontraban a medio camino entre una localidad y la otra.

Una trama que enganchaba

Salió al aire entre 2012 y 2013, en la época en la que "Crepúsculo" movía masas y cualquier romance en el que intervinieran hombres lobo, vampiros y adolescentes era una apuesta segura en la pequeña pantalla.

En este caso, además del atractivo para los más mayores, la serie tuvo en cuenta a toda la familia y la trama de los padres, que giraba en torno a los personajes de Sara (Belén Rueda) y Raúl (Daniel Grao), reunía enredos familiares con intrigas policiales: todos los componentes que necesitaba un programa para triunfar en la que era la franja horaria más exigente, el "prime time".

Quizás este otoño sea el mejor momento para hacer un buen maratón de la serie y culminarlo por un paseo por los escenarios en los que se grabó, reservando una cabaña en el bosque o una casa rural en la famosa "Calenda".