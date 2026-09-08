Castilla y León sigue en la élite educativa: PISA sitúa a los alumnos de la comunidad entre los mejores de España y por encima de la OCDE

Castilla y León vuelve a situarse en la élite educativa. Los resultados del informe PISA 2025 colocan a la comunidad autónoma entre los mejores sistemas de España en las tres grandes competencias evaluadas y refuerzan una trayectoria que se mantiene desde hace más de una década: altos niveles de rendimiento, estabilidad en los resultados y una posición destacada también en la comparación internacional.

En este sentido, si tiramos de comparativa Castilla y León se sitúa como la segunda de España en Ciencias, con 493 puntos; la segunda en Matemáticas, con 472 puntos; y la tercera en Lectura, con 466 puntos. Son resultados que vuelven a colocar a la región entre las tres primeras autonomías del país en todas las áreas analizadas. Y lo hace con un valor añadido, ya que desde 2009 es la única comunidad que se ha mantenido de forma continuada entre las tres primeras de España en las tres competencias evaluadas por PISA. Una regularidad que consolida su imagen como uno de los sistemas educativos más sólidos del país.

En esta edición, solo Madrid y Castilla y León repiten en el podio de las tres competencias. La comunidad es, además, la única autonomía pluriprovincial que logra estar entre las mejores en Ciencias, Matemáticas y Lectura.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

La evaluación PISA 2025 se ha realizado en Castilla y León sobre una muestra de 59 centros educativos y cerca de 2.000 estudiantes, dentro de una edición con participación récord de 91 países y regiones.

Por encima de España, la OCDE y la Unión Europea

Los alumnos de Castilla y León superan las medias de España, la OCDE y la Unión Europea en las tres competencias evaluadas.

En Ciencias, la Comunidad obtiene 16 puntos más que la media española, 11 más que la OCDE y 12 más que la Unión Europea. En Lectura, logra 15 puntos más que España, 5 más que la OCDE y 7 más que la UE. En Matemáticas, el alumnado castellano y leonés supera en 15 puntos la media nacional y en 9 puntos tanto la media de la OCDE como la de la Unión Europea.

Estos datos permiten a Castilla y León mantener una posición destacada en el contexto nacional e internacional y muestran la fortaleza de un modelo educativo capaz de sostener buenos resultados en distintas áreas de conocimiento.

Excelencia con equidad

El informe también subraya otro aspecto relevante: Castilla y León no solo obtiene buenos resultados, sino que lo hace con indicadores positivos de equidad educativa. El alumnado de la comunidad rinde por encima de lo que cabría esperar teniendo en cuenta su índice socioeconómico y cultural.

En Ciencias, una vez descontado el efecto del índice socioeconómico y cultural, Castilla y León se sitúa como la primera comunidad de España. Este dato refuerza una de las ideas centrales del modelo autonómico: que el origen social o económico condicione lo menos posible las oportunidades educativas de los alumnos.

La consejera de Educación, María Pardo, durante la presentación del informe PISA en Castilla y León. / JCyL

La equidad también se refleja en la comparación entre centros públicos y concertados. En Ciencias y Matemáticas, Castilla y León figura entre las comunidades con menores diferencias por titularidad, y en las tres competencias esas diferencias son inferiores a las registradas en el conjunto de la OCDE y de la Unión Europea.

Además, descontado el efecto del nivel socioeconómico y cultural, los centros públicos de Castilla y León obtienen en Ciencias siete puntos más que los centros privados concertados. Este dato cobra especial importancia porque Ciencias es la competencia elegida por la OCDE en esta edición para realizar un análisis más profundo de los factores asociados al rendimiento.

Buen clima escolar y menor distracción digital

PISA también analiza elementos que van más allá de las notas. En este ámbito, Castilla y León ocupa la tercera posición en clima escolar y presenta, en la comparación internacional, uno de los niveles más bajos de alumnado que declara sufrir acoso.

La comunidad destaca asimismo como la autonomía española en la que los estudiantes menos se distraen en clase por el uso de recursos digitales. Se trata de un indicador especialmente significativo en un momento de creciente preocupación por el impacto del uso abusivo de dispositivos sobre el aprendizaje.

Estos resultados respaldan la intención de reforzar durante el curso 2026-2027 las políticas de bienestar, convivencia y uso responsable de la tecnología en las aulas.

Un informe que también lanza advertencias

El buen resultado de Castilla y León se produce en un contexto de descenso general del rendimiento educativo. PISA 2025 refleja una tendencia negativa a nivel internacional y especialmente acusada en España, con caídas en numerosas comunidades autónomas y también en países con sistemas educativos de referencia. En el periodo analizado por PISA 2025, coincidente con los años de aplicación de la LOMLOE, la puntuación media española en las tres competencias ha descendido 25 puntos, una caída cercana al doble de la registrada durante los ocho años anteriores.

Ante esta evolución, la Consejería de Educación considera necesario analizar el impacto de los cambios introducidos por la LOMLOE, tanto en los currículos como en el modelo de evaluación por competencias, y abrir una reflexión sobre sus efectos en el aprendizaje del alumnado.

Los resultados de PISA 2025 vuelven a colocar a Castilla y León como referencia educativa, pero también apuntan a la necesidad de avanzar hacia un marco estable, con amplio consenso, que preserve la exigencia académica, refuerce los aprendizajes fundamentales y contribuya a mejorar el conjunto del sistema.