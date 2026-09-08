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En Castilla y León puedes visitar un pueblo que se sigue alumbrando con velas: "el más bonito de España"

La villa segoviana de Pedraza destaca por su impresionante arquitectura medieval y una oferta gastronómica tradicional donde el cordero lechal asado en horno de leña es el protagonista indiscutible

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Gaby Marcos

En el corazón de Segovia se encuentra un pueblo que, no solo está clasificado por la Red de Pueblos Más Bonitos de España, sino que conserva una de las tradiciones más especiales de la región.

Durante dos semanas al año, que tienen lugar en el mes de julio, los pedrazanos y los visitantes de esta hermosa villa iluminan las calles con velas, aunque también llenan de luz lugares como el cuartel de la Guardia Civil. Al caer la noche, el pueblo devuelve una estampa mágica.

Pedraza, Segovia.

Pedraza, Segovia. / Segovia un buen plan

Lo que puedes ver en Pedraza

En cuanto a los lugares de viista obligatoria, destacan la antigua cárcel medieval, el Gran Castillo, en el que se encuentra la casa-museo de Ignacio Zuloaga, o la iglesia de San Juan Bautista.

Te conquista por el estómago

En cuanto a las referencias gastronómicas, la estrella indiscutible de la mesa es el cordero lechal asado en horno de leña, muy aclamado por dejar la carne tierna con una piel crujiente. También es digno de mención el cochinillo segoviano.

Para comenzar la comida, y ahora que comienza la temporada de platos de cuchara, es imposible no recomendar los judiones de La Granja o la sopa castellana, seguidos de algún entremés. En los mesones de Pedraza, destacan los embutidos ibéricos y las croquetas de jamón de primera, que te harán sentir en casa.

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Pedraza Segovia

Pedraza Segovia / Cedida

El broche de oro lo ponen los postres típicos de la provincia, como el ponche segoviano o el hojaldre, que se pueden disfrutar en los asadores tradicionales de la Plaza Mayor.

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