El mejor bosque de España está en Castilla y León, a tan solo dos horas de Zamora: "La ruta más bonita para hacer en otoño"
Un bosque encantado, premiado como el mejor cuidado de España, uno de los destinos de otoño más destacados en Castilla y León
En lo más profundo de la sierra de León se esconde un bosque que guarda entre sus raíces leyendas, magia y hasta la etiqueta de ser el mejor conservado del país.
El encanto del Faedo de Ciñera va mucho más allá: los tonos ocre de las hojas, el verde de la hierba que recorre el suelo, las rocas que se extienden hacia el cielo o el agua cristalina del arroyo que cruza el sendero en el que podrás visitar el bosque son un atractivo mucho más especial en otoño, convirtiendo este destino en uno de los más codiciados para una escapada de otoño en Castilla y León.
Aunque, sin duda, lo más especial de este sendero es precisamente el puente colgante a través del cual podrás hacer gran parte del recorrido. Te sentirás como si stuvieras recorriendo el paraíso suspendido en medio de la nada, y las maravillosas vistas de la sierra leonesa se verán mucho mejor desde la altura. Por no hablar de las impresionantes fotos que podrás hacerte en este pintoresco escenario.
En cuanto a la gastronomía, los visitantes lo tienen claro: una copa de vino y una tapa en la plaza del pueblo pueden dejar huella.
Este paraíso natural, conservado con delicadeza a lo largo de los años, se encuentra a tan solo dos horas de la capital de Zamora, convirtiéndolo en un plan ideal para escapadas de fin de semana o, simplemente, para pasar la tarde del domingo en pareja.
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