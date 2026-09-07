Mañueco aplaude a Juan José Vivas como "ejemplo de valentía, entereza y liderazgo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado este lunes su respaldo al presidente de Ceuta, Juan José Vivas, a quien definió como un "ejemplo de valentía, de sentido común, de entereza y de liderazgo" como ha demostrado, según defendió, durante la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

A su entrada a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde acudió para "apoyar y acompañar" a Vivas, que fue el invitado central, Mañueco remarcó la cercanía del presidente ceutí con los ciudadanos y su papel en la defensa de "la dignidad, el honor y la españolidad de Ceuta", una cuestión que, a su juicio, es “tan importante para los ceutíes, pero también para todos los españoles".

"Desde Castilla y León, y como presidente de Castilla y León, quiero trasladar en nombre del pueblo de nuestra tierra toda la admiración, el respeto hacia su persona y hacia el pueblo de Ceuta”, señaló el presidente autonómico, quien aseguró que los castellanoleoneses están con los ceutíes ante la situación que han sufrido durante los últimos días. Frente a ese ejemplo que es Vivas, según Mañueco, el líder de la Junta situó al Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que arremetió con dureza calificando su actuación durante la crisis como "absolutamente inaceptable". A su juicio, el Ejecutivo se mueve «entre la dejación, la incompetencia y una postura de ocultación totalmente inadmisible». «Una postura que nadie, ni en Ceuta ni en España, comparte», enfatizó. En este sentido, reclamó a Moncloa que actúe sobre el origen de la crisis, al tiempo que defendió el retorno de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente en la ciudad. "tenemos que ir al origen, a la raíz del problema», señaló, antes de insistir en que se ha producido «un ataque a nuestras fronteras".

Reclamó al Ejecutivo central, además, que haga «todo lo que esté en su mano y más si es posible» para que regresen «por donde han venido todos los que entraron ilegalmente». Asimismo, reprochó al Gobierno central que no haya actuado con suficiente rapidez, y con ironía recordó que «si no se hubiera cogido vacaciones», se habría avanzado antes en la respuesta a la situación. “Queremos decir que Ceuta no está sola”, prosiguió en declaraciones recogidas por Ical Mañueco, quien defendió que la preocupación y el dolor de los ceutíes son también los del conjunto de los españoles y situó entre las prioridades del país la defensa de su "derecho a vivir en paz y seguridad".

La presencia de Mañueco en este desayuno informativo se unió a la de otros cinco presidentes autonómicos que quisieron arropar a Vivas. Así, en el acto, se pudo ver a Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Región de Murcia), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana) y Juan José Imbroda (presidente de Melilla). Encabezando la nutrida representación del Partido Popular se encontraba su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por distintos dirigentes orgánicos de la formación como Borja Sémper, Miguel Tellado o Cuca Gamarra. Asimismo, además de los presidentes autonómicos también asistieron líder regionales populares como Mar Vaquero (Aragón), Javier de Andrés (País Vasco), Alejandro Fernández (Cataluña), Paco Núñez (Castilla-La Mancha) o Álvaro Queipo (Asturias).