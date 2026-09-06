Otoño, una estación para descubrir Castilla y León

Se dice que el otoño, sus tonos cobrizos, marrones y ocre y el olor a frío que comienza a respirarse en las calles de Castilla y León lo hacen la ocasión perfecta para visitar y conocer esta tierra. Esta norma general, que también aplica para los turistas de proximidad, esos locales que aún no conocen su propia región, puede resultar inabarcable sin tener una idea o un itinerario claro.

Castilla y León es una comunidad conformada por nueve extensas provincias, 14 parques naturales y 430 cumbres de más de 2.000 metros de altitud. Esto, sumado a los seis ríos y miles de arroyos que la atraviesan, hacen de esta tierra un paraíso colmado de paisajes irrepetibles a los que merece la pena echar un vistazo si se vive a apenas un par de horas en coche.

Teniendo en cuenta el considerable patrimonio natural y cultural de la región, resulta imposible quedarse con un único lugar como destino ideal para las vacaciones o para pasar un fin de semana en otoño. Por eso, en este artículo encontrarás tres planes ideales para pasar una tarde de domingo a pocos kilómetros de casa sin perder la sensación de haber hecho un viaje único.

Una experiencia: un castañar centenario

"Un lugar mágico e imprescindible para amantes de los espacios naturales", tal y como recoge una de las innumerables reseñas positivas que catalogan el castañar de El Tiemblo como uno de los bosques más especiales de Castilla y León.

Además, lo mejor de este destino es que puede llevar incluido un entretenido souvenir, ya que entre los meses de octubre y diciembre, cuando se da la recolección de la castaña, se puede asistir a la colecta. Se hace con mucho cuidado, teniendo especial precaución los pequeños de la casa ya que estos frutos vienen protegidos por los llamados "erizos", cuyo exterior está formado por púas que hacen buena referencia a su nombre.

Siempre que se haga con cuidado y respeto por la naturaleza, esta visita, a menos de tres horas de Zamora, resulta una de las mejores opciones para matar el tiempo en un fin de semana de octubre.

Al pie del Abuelo, un árbol que ha cumplido más de 300 años, se encuentra el bosque que, a duras penas, se libró de las llamas este verano durante los incendios en Ávila.

Una ruta: haz senderismo por la montaña leonesa

El ascenso del Pico Gilbo es una de las mejores inversiones que un amante de la naturaleza pueda hacer con su tiempo durante los meses de otoño. Este mágico paraje, formado por bosques frondosos, profundos valles y las huellas que la construcción del embalse del Esla dejó en toda la zona de Riaño, ofrece rutas que, aunque sencillas, destacan por un desnivel digno de aprecio. La orografía del norte de León destaca por este tipo de paisaje de montaña, en ocasiones poco apreciada por aquellos turistas que viven cerca de la zona.

La ruta abarca 7,5 kilómetros con un desnivel de 640 metros, y se calcula un tiempo de recorrido de unas cuatro horas. Durante el recorrido podrás deleitarte con las increíbles vistas de la montaña, además de la bifurcación del río o un hayedo que podría ser el escenario de un libro de fantasía.

Hayedo en el norte de España. / Pixabay

Un mirador: el atardecer a 300 metros del Duero

¿Es posible disfrutar de las vistas del atardecer estando suspendido a 300 metros de la superficie? Es una cuestión a la que se puede encontrar respuesta en un viaje al embalse de Aldeadávila, en las inmediaciones de la provincia de Zamora en su frontera con Salamanca.

El Mirador del Fraile es una de esas paradas que llaman tanto la atención de aquellos turistas que hacen miles de kilómetros para conocerla como de los que viven prácticamente al lado y, de vez en cuando, deciden emplear la tarde en dar un paseo por estas hermosas vistas.

Sin duda, no hace falta cruzar el país para disfrutar de una gran variedad de experiencias este otoño. Castilla y León ofrece planes para toda la familia.