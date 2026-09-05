La isla a medio camino entre lo 'zen' y lo medieval en la que podrás hospedarte en el corazón de Ávila
Este complejo abulense ofrece la experiencia de alojarse en una isla con paisajes sorprendentes y gastronomía local de calidad
Imagina que existiera una isla en la que poder navegar en barcas de madera blanca y azul, pasear por una fortaleza medieval y ver atardeceres de colores que nada tienen que envidiar a las auroras boreales de Islandia, sin salir de Castilla y León.
En Ávila, el paraje del Burguillo te permite todo esto y mucho más en un complejo que puedes alquilar y que no deja indiferente a nadie.
En las reseñas que los visitantes han dejado en su perfil de Google Maps, de 4,8 estrellas sobre cinco, aplauden la amabilidad de los dueños, las inmejorables vistas y lo única que resulta la experiencia de pasar las vacaciones o el fin de semana en una isla sin tener que salir de la meseta.
En cuanto a la gastronomía, en la isla podrás degustar un auténtico menú abulense en el que no faltarán sus carnes, como el chuletón a la brasa o el cochinillo asado, pero tampoco los mejores platos de cuchara, que de cara al otoño comienzan a despertar el gusanillo en el estómago. Las patatas revolconas son uno de esos manjares que te sabrán a casa entre matices totalmente diferentes en un viaje a Ávila.
Para poner el broche dulce tanto a la visita como a la comida, no pueden faltar las yemas de Santa Teresa, el mayor orgullo de los abulenses en lo que a dulces se refiere.
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