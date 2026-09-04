El municipio de Castilla y León con un museo dedicado exclusivamente a los orinales

Hay museos solemnes, monumentales, pictóricos, históricos, gastronómicos... Y luego está el Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, uno de esos lugares que pueden parecer un chiste pero que, en realidad, despiertan gran curiosidad entre sus visitantes porque representan una de las facetas más importantes de la vida de las personas. Porque sí: existe un museo dedicado al orinal. Y no, no es una broma.

Este peculiar espacio demuestra que cualquier objeto cotidiano puede contar una parte de la historia si se mira con atención. El orinal fue durante siglos una pieza imprescindible en casas, posadas, hospitales, conventos y palacios. Antes de que los baños modernos llegaran a todos los hogares, estos recipientes formaban parte de la rutina doméstica con la misma naturalidad con la que hoy usamos un lavabo o una cisterna.

Lo divertido del museo está precisamente en eso: convierte un objeto humilde e íntimo en una lección de historia, higiene, costumbres y diseño porque no todos los orinales eran iguales. Los hubo sencillos y prácticos, pero también decorados, elegantes, grandes, pequeños y con formas. Algunos parecen piezas de vajilla, otros recuerdan a objetos de botica y otros dejan claro que la imaginación humana también llegó a este rincón tan privado de la vida cotidiana.

Así ha cambiado la higiene personal

La visita tiene además un punto didáctico muy interesante. Permite entender cómo han cambiado las casas, la higiene, la intimidad y hasta la forma de vivir la noche. Hubo un tiempo en el que levantarse de la cama no significaba ir al baño del pasillo, sino echar mano de un orinal colocado estratégicamente cerca. Un gesto que hoy puede parecer extraño, pero que durante generaciones fue completamente normal.

En Ciudad Rodrigo, este museo juega también con el factor sorpresa. Nadie espera encontrarse una colección así justo frente a la Catedral del municipio y quizá por eso resulta tan memorable. En un destino conocido por su patrimonio histórico, sus murallas, su Catedral y su carácter fronterizo, el Museo del Orinal añade una nota simpática y diferente.

En un edificio del siglo XVIII

Este original museo, instalado en un edificio construido en piedra del siglo XVIII, expone orinales de hojalata, madera, cerámica, porcelana, cobre, aluminio, piedra, cristal, hierro, esmaltados, oro, plata. El más pequeño es como un garbanzo, realizado por un joyero sueco en platino, y el más grande, con 45 cm. de altura, es de barro y procede de Ciudad Rodrigo. La colección es del mirobrigense José María del Arco Ortiz "Pesetos".