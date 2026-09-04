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Castilla y León trabajará "en todos los ámbitos" para evitar que entre en vigor el nuevo modelo de financiación autonómica

El consejero de Economía cree que el Gobierno “ha huido de todo criterio técnico” en su diseño para “dar gusto” a Oriol Junqueras y garantizarse el apoyo parlamentario de ERC

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo saluda al ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Autonómica.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo saluda al ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Autonómica. / Ical

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Ical

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, advirtió este viernes al Gobierno central de que la Junta trabajará "en todos los ámbitos" para evitar que el nuevo modelo de financiación autonómica entre en vigor "porque es un perjuicio muy claro para los intereses de Castilla y León". Asimismo, señaló que el Ejecutivo “ha huido de cualquier criterio técnico” para simplemente utilizar la financiación para dar gusto a quien propuso este modelo que es Oriol Junqueras y con esto asegurarse el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña", sentenció.

"Baja el peso relativo de la superficie, de la dispersión o del envejecimiento, que son factores determinantes en el coste de los servicios públicos", resumió el titular de Economía, quien remarcó la unidad de las comunidades "para considerar el coste de los servicios públicos como elemento básico" a la hora de calcular la financiación autonómica. En este sentido, lamentó que el Ministerio no haya aceptado "ningún cambio" propuesto por las regiones: "Todas las comunidades autónomas hemos presentado alegaciones, también Castilla y León, y el Gobierno no ha aceptado ni una sola de las alegaciones ni de las propuestas presentadas por ninguna". Por ello, consideró que el modelo propuesto "es opuesto al interés general y cuenta con la oposición de la práctica totalidad de las comunidades autónomas" y recordó que va a ser aprobado únicamente con el voto del Ejecutivo central "y el respaldo de prácticamente una o dos comunidades autónomas".

Fernández Carriedo insistió en que el modelo es "un pago político" a los partidos separatistas y contrario al interés general y, en concreto, al de Castilla y León por lo que adelantó que votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid. Pese a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, a las que se sumarán en principio Castilla-La Mancha y Asturias, la propuesta de Moncloa saldrá adelante ya que en este órgano institucional basta con que una autonomía sume su voto al del Gobierno central para sacar adelante cualquier moción. Y, en este caso, tanto Cataluña como Canarias han adelantado su respaldo a la reforma.

"Venimos manifestando todo este tiempo, no solo Castilla y León, sino el conjunto de las comunidades autónomas, nuestro deseo de que hubiera habido un acuerdo y un diálogo para alcanzar una posición común en torno a la financiación autonómica. Hablamos de uno de los temas más importantes a los que nos enfrentamos pensando en el futuro", apuntó el dirigente regional antes de acceder a la reunión. Carriedo hizo hincapié en que el modelo de financiación trata no solo de la economía de las comunidades, sino de "cómo se financia la sanidad, la educación y los servicios sociales", por lo que desde la Junta siempre se ha mantenido "que los impuestos de los españoles tienen que servir para garantizar servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad a todos los españoles". Sin embargo, a juicio del Ejecutivo autonómico, el Gobierno "ha utilizado la financiación autonómica como moneda de cambio", como instrumento para pagar un precio político a los partidos separatistas a cambio de apoyo parlamentario y a cambio de poder alcanzar el final de la legislatura".

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En cuanto al llamamiento al boicot de la votación realizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que pidió a los representantes autonómicos seguir su ejemplo y no asistir a la reunión, Carriedo señaló que Castilla y León "se va a oponer claramente a este modelo", pero lo va a hacer "dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera". "Merece la pena ese último intento, esta última posibilidad, para que el Gobierno pueda retirar este modelo y pudiéramos comentar a debatir un modelo basado en los principios de igualdad y justicia entre todas las comunidades", afirmó el dirigente castellano y leonés que insistió en que "por la Junta no va a quedar".

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